Matrjoškám vstup zakázán. Praha 1 vypoví smlouvy obchodům se suvenýry

„Někteří obchodníci už jsou vypovězeni. Týká se to třeba obchodů v Celetné a dále se to bude týkat prostorů na Staroměstském náměstí,“ potvrzuje pro MF DNES radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Většina domů v centru je v soukromých rukou a změna tak zřejmě nebude razantní. Alespoň v domech, které vlastní město a radnice jedničky, chce ale Praha víc kontrolovat, kdo v nich podniká a co nabízí.

Změna kritérií výběru

„Společně s jedničkou bychom se v historickém centru chtěli zaměřit na způsob a podmínky výběru, abychom dosáhli nejen na nejvyšší cenu, ale i na lepší kvalitu prodeje,“ dodává Chabr.

Dosud se výběr řídil podle ceny, vylučoval pouze specifické případy, například nevěstince a hazardní hry. „V rámci našich nebytových prostor by bylo vhodné a dobré, aby v nich byl nabízený sortiment, který bude prospěšný pro občany, jež u nás v Praze 1 bydlí,“ říká David Bodeček (Piráti), radní pro majetek první městské části.

Podle něj by tak nabízené výrobky měly být v ideálním případě k užitku místním obyvatelům nebo jinak prospěšné. Jako příklad dobré praxe uvádí relativně nově vzniklou prodejnu v Mostecké, která prodává dřevěné dekorace a suvenýry tvořené handicapovanými lidmi. Zároveň ale připouští, že by se pronájem prostor měl městské části vyplatit a měla by získávat nájemníky, kteří mohou zaplatit solidní nájem.

„Městská část Praha 1 by neměla primárně získávat finance z nájmu bytů, ale i z nájmu nebytových prostor. Nebytová politika by pak měla přispívat k tomu, aby se tu občanům dobře žilo a existovala tu pro ně relevantní občanská vybavenost a služby,“ dodává.

Praha 1 vlastní zhruba 1 500 nebytových prostor, které ale zahrnují i sklady a garáže. „Máme zhruba 200 nebytových prostor neobsazených a cílem je, abychom je obsadili,“ doplňuje Bodeček. Městská část z těchto prostor přitom musí platit poplatky do fondů domů i když jí jako prázdné nic nevynášejí, takže snaha nabídnout prostory podnikatelům dává smysl.

Nepoctivé směnárny končí

Stav centra není pouze věcí městské části, ale také magistrátu, který sám spravuje svoje nemovitosti. Ten už kromě obchodníků vypověděl smlouvy i některým nepoctivým směnárnám.

„Došlo k rozvázání nájemních smluv s nepoctivými směnárnami, všem jim dobíhají výpovědní lhůty. V městských objektech bychom tak dál již neměli mít směnárny, které neodpovídají běžným standardům,“ upozorňuje Chabr s tím, že se jedná o šest směnáren, a to například v ulici Panské, v Rytířské či na Můstku.

Výběr nových nájemců bude nyní pečlivější. Uchazeči o pronájem budou muset být konkrétní, aby se za nejasným popisem „tradiční suvenýry ze dřeva“ neskryly právě třeba ruské matrjošky.

Podle Chabra existují dvě cesty, jak docílit toho, aby se kvalita prodávaného zboží zlepšila. Jednou možností je dvoukolové výběrové řízení, přičemž v prvním kole komise zhodnotí záměr, který potenciální nájemci nabízejí, a až ve druhém kole výši nabídky. Podle druhého způsobu se budou různá kritéria hodnotit zároveň, ale budou mít různou váhu, nejen tu finanční.

Na všechny město nedosáhne

Město ale zdaleka nedosáhne na všechny provozovny. V soukromých domech, kterých je v centru většina, nemůže nařizovat, co u sebe chce majitel prodávat nebo jakého prodejce tam chce mít.

Všechny smlouvy v obecních domech, které se městu nelíbí, rovněž nemůže s ohledem na smluvní podmínky hned vypovědět.

Strážníci rozdávali pokuty.

S tímto problémem se ostatně potýká i snaha omezit tzv. vizuální smog. Magistrát nyní připravuje pro podnikatele manuál, jak by měly prodejny ideálně vypadat, a hodlá jim přispět na úpravy vývěsních štítů. V plánu je také vyhláška, která zakazuje postavičky v nadživotní velikosti – třeba pandy, které pobíhají v centru města.

Zato plánovaný zákaz pivních kol se odkládá. Proti opatření podala na ministerstvo dopravy námitku firma, která provozuje pivovar dodávající kolům pivo. V rámci nebytových prostor by bylo vhodné, aby v nich nabízený sortiment byl prospěšný občanům Prahy 1.