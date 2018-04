PŘÍMÝ PŘENOS: Pražští zastupitelé se přou o demolici Libeňského mostu

10:20

Ačkoliv pražští radní za ANO a ČSSD podpořili záměr zbourat Libeňský most kvůli jeho špatnému stavu a na jeho místě a možná i základech postavit most nový, demolici ještě musí schválit zastupitelé na čtvrtečním zastupitelstvu. A nejde to bez debaty. Ta se zatím točí jen kolem otázky, zda o tomto bodu jednat.