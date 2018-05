Letos se o něm jen uvažovalo, letecký den ve Kbelích bude až příští rok

Letecká show na oslavu sto let od vzniku Československa na letišti ve Kbelích v sobotu 9. června neproběhne. Díky dvěma členům trojkoalice, konkrétně Matěj Stropnický (Zelení) a Jan Čižinský (zvolený za KDU-ČSL) nebyl na pražském zastupitelstvu schválený program jednání. Díky tomu akce nezískala potřebné finanční prostředky. Událost měla být uctěním československých letců a oslavou 100 let od založení Československé republiky. Zdá se, že hádky v koalici jsou pro lidi jako je pan Čižinský důležitější, než důstojné uctění vzniku naší republiky. Je mi z toho smutno a věřím, že se to po volbách změní.

