Sochám na Karlově mostě mizí ruce i berle, vandalové řádí nebývale silně

„Snažíme se tu památku chránit, ale letošní rok je opravdu strašný,“ stěžuje si Roman Kotrč ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které má na starosti vystavování, prodej a také pořádek na stavbě ze 14. století.

Takový vandalismus Kotrč za posledních 25 let, kdy se výtvarníci o most starají, dosud nepamatuje.

„Utržené ruce, ohnuté svatozáře, pokusy o ukradení některých částí sousoší. V tomto směru bych řekl, že letošní rok je rekordní,“ doplňuje.

Za vše podle něj může nárůst počtu zahraničních návštěvníků metropole.

„Samozřejmě zní hezky, že do Prahy přijel rekordní počet turistů, ale skladba je v tomto směru dosti strašná. Jsou to lidé, kteří si sem přijeli užít za levné peníze, levně bydlet, levně se najíst, levně se opít a levně si zařádit bez jakýchkoliv sankcí,“ míní Kotrč.

Zatímco dříve byli správci nešťastní hlavně z posprejovaného zábradlí či vložek košů vyhozených do Vltavy, dnes už toto v porovnání s ničením soch za tak vážné následky turismu nepovažují.

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje se stalo terčem vandalů už několikrát. Například nohu měla slovanská děva rozbitou mnohokrát, jeden muž do ní tehdy dokonce bušil kladivem. Důvody byly údajně náboženské.

„Nejčerstvější škoda na tomto sousoší je utržená ruka. Myslím, že se někdo snažil vylézt na sousoší, urval ruku a vzal si ji jako suvenýr. Odhadovaná cena je 50 tisíc korun,“ říká výtvarník.

Nejsou to ale jediné ruce, které někdo poškodil. Na sousoší, kterému se přezdívá Turek na pražském mostě, někdo ulomil dokonce ruce schované za mříží.

„Dal si tu práci, že tam sáhnul a sepjaté ruce trpícího křesťana v jeskyni ulomil. Naštěstí tam zapadly a neukradl je. Turkovu šavli odcizili už asi dvacetkrát. A nejnověji se někdo pokusil vylézt na sousoší a vytrhnout žezlo s korunkou. Zřejmě byl vyrušen, tak to nedokončil,“ líčí Roman Kotrč.

Svatému Vojtěchovi pro změnu chybí berla. Někdo ji rval soše z ruky. Přitom riskoval život, kdyby se zřítil dolů, pravděpodobně se zabije. Celou berlu se nicméně vandalovi vytáhnout nepodařilo, poškozenou ji sundali až hasiči. Kopie by měla být už hotová a Vojtěchovi se navrátí.

Stal se zázrak, na kamerách nic není

Přitom Karlův most je sledován šestnácti kamerami, hlídkuje na něm vždy alespoň jeden pracovník ostrahy a čas od času po něm procházejí strážníci.

„Vzhledem k tomu, co se tady děje, tak mám pochybnosti o funkčnosti kamerového systému. Řeknu vám jeden příklad, který by byl k smíchu, kdyby to nebylo tak vážné. Když kriminalisté zjišťovali na kamerových záznamech, kdo se snažil svatému Vojtěchovi ukrást berlu, tak mi pak volali a říkali: ‚Pane Kotrči, budeme volat do Vatikánu.‘ Ptám se, proč, a oni: ‚Stal se zázrak, na kamerách nic není.‘ Tak to asi udělal neviditelný vandal. Prostě mám pochybnosti o funkčnosti kamerového systému na Karlově mostě,“ kritizuje Kotrč.

Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové věnují strážníci národní kulturní památce maximální pozornost. „Mám na mysli jak pěší hlídky, tak operátory městského kamerového systému. Hlídky kontrolují most i s ohledem na žebráky a další závadové osoby. Je však nutné si uvědomit, že chování lidí se před uniformou mění,“ vysvětluje.

Paradoxní je, že strážníci podle Seifertové žádnou informaci o zvýšeném počtu poškození součástí Karlova mostu od správců nemají.

„Centrum Prahy s ohledem na velké množství lidí a dalších památek je sice hustě osazeno kamerami, ale není v silách a možnostech městské policie, aby sledovala pouze jedno místo a současně všechny kamery najednou. I přesto, že Karlův most chrání velké množství kamer, není tedy možné stoprocentně vyloučit jeho poškození,“ dodává mluvčí a s dotazy ohledně kamer odkazuje na magistrát.

Podle jeho mluvčího Víta Hofmana míří dvanáct kamer na vybrané sochy a čtyři zabírají památku z mnoha směrů.

„Ochrana se využívá formou videodetekce takzvaným elektronickým plotem, který detekuje porušení signalizace. Narušení je signalizováno na krajské ředitelství policie a na operační středisko městské policie. Informace o zvýšeném počtu útoků vandalů nemáme, neboť kamery tyto věci signalizují přímo městským strážníkům,“ tvrdí Hofman.

Opravy trvají měsíce

Než každou poškozenou sochu správci opraví, trvá to měsíce. Jelikož jde o památku chráněnou UNESCO, musí vždy vytvořit restaurační zprávu.

„Poté se to musí prohnat byrokratickým kolečkem. Schválit je potřeba nejen řešení, ale i sochaře. U plastik je to ještě náročnější v tom, že ty jsou ve správě Národního památkového ústavu a ten vyžaduje stanovisko pro Galerii hlavního města Prahy, která je správcem soch,“ líčí Kotrč.

Mnohem jednodušší je odstranit nápisy sprejerů ze zábradlí, které se tam také objevují. Správci mají totiž licencované čističe, které mohou použít, aniž by vždy žádali o povolení.

Momentálně se nejvíc děsí Silvestra, kdy bývá most plný slavících turistů. Kotrč už kvůli tomu napsal dopis řediteli městské policie. Zatím to totiž vypadá, že z důvodu nedostatků strážníků v metropoli jich bude tentokrát na mostě hlídkovat méně. „To vidím pro most jako zhoubu,“ dodává Roman Kotrč.