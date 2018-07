Spjat je více s Plzní, i tak chce být Jiří Pospíšil pražským primátorem

Z malého „kutlochu“ se možná už na podzim přesune opět do rozlehlých prostor. Za koalici Společné síly pro Prahu, která sdružuje vedle TOP 09 i STAN, KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla, totiž kandiduje na primátora Prahy.



Při získávání sympatií voličů se chce spolehnout na své dřívější vládní angažmá. „Byl jsem pět let ministrem spravedlnosti. Za mého působení se prosadilo čtyřicet zákonů, včetně dvou kodexů,“ zdůrazňuje Jiří Pospíšil.

Zároveň připouští, že řídit ministerstvo je něco jiného než vést metropoli. „Do určité míry to platí. Ale politika je stejně hlavně o tom, vytyčit si cíl a být schopen ho prosadit,“ tvrdí s tím, že jeho počínání ve vysoké politice dokazuje, že může dobře vést i hlavní město.

V metropolitní politice se však zatím nepohyboval. Mezi lety 2000 až 2004 a 2012 až 2018 byl v zastupitelstvu Plzeňského kraje. Na západě Čech kandidoval vždy do Poslanecké sněmovny. V Praze nyní podle svých slov kandiduje proto, že je to pro něj výzva a chce v metropoli napravit současné problémy.

„Většinu aktivního života trávím mezi Prahou a Plzní, teď Bruselem. Většina mých osobních aktivit a životní profilace je zde v Praze,“ zdůvodňuje, proč se zajímá o hlavní město.

Před dvěma lety však ještě kandidoval do zastupitelstva Plzeňského kraje a díky preferenčním hlasům byl do něj i z posledního místa na kandidátce zvolen.

Kandidáti na primátora Každé úterý a každý pátek přináší MF DNES profily lídrů jednotlivých politických stran, kteří se chtějí po podzimních komunálních volbách stát primátorem či primátorkou hlavního města.

„Šlo o symbolickou podporu, o kterou mě tehdy TOP 09 požádala. Kdybych chtěl vážně kandidovat a dělat aktivní politiku v Plzeňském kraji, tak věřte, že bych byl lídrem té kandidátky,“ říká Pospíšil.

V březnu sdělil, že už má v Praze trvalé bydliště, nutné pro kandidaturu na primátora. Na funkci, která je více sledována než post europoslance či krajského zastupitele či hejtmana. Že by kandidatura souvisela se snahou o zviditelnění, odmítá.

„Nedělám to kvůli tomu, abych mohl být jako předseda strany více na očích. Nabídka, abych byl lídrem v Praze, mi přišla ještě předtím, než jsem kandidoval na předsedu,“ tvrdí Pospíšil.

„Já zde působím okolo patnácti let nejen v politických funkcích. Starám se tu přes šest let o Museum Kampa, které je financováno z privátních peněz. Nabízíme tu kulturu, kterou by měla více dělat Národní galerie nebo instituce města,“ míní lídr TOP 09.

Muzeum se zhruba dvaceti zaměstnanci Pospíšil bere jako malou firmu, díky které ví, jak těžkou domluvu mají s pražskými úřady menší a střední podniky.

„Vím, jaké problémy v Praze lidi trápí a jak to tu funguje, či spíše nefunguje. Nejsem nějaká naplavenina, která by sem právě teď přiběhla a kandidovala tu kvůli zviditelnění,“ říká Pospíšil.

Podle něj bude na voličích, aby rozhodli, jak je pro ně důležité, jestli se kandidát na magistrát narodil v Praze.

TOP 09 trápí syndrom Tůma

TOP 09, kterou Pospíšil vede, má na magistrátu dlouhodobý problém, v kuloárech nazývaný „syndrom Tůma“ - po kandidátovi partaje na primátora z roku 2010 Zdeňku Tůmovi.

Strana tehdy sice získala nejvíce hlasů, i tak skončila v opozici. Ač Tůma měl pak možnost po zhruba roce jít do vedení města, odmítl nakonec na zastupitelský post rezignovat. Stejně se po volbách v roce 2014 TOP 09 rozsypala, když skončila v opozici a vyhodila svého lídra Tomáše Hudečka. Od strany se za čtyři roky odtrhla zhruba polovina zastupitelů.

Pospíšil však odmítá, že i kdyby skončila jeho volební koalice po volbách v opozici, že se časem také ze zastupitelských lavic „vypaří“ i s dalšími výraznými tvářemi kandidátky, které nemusí příliš lákat nemít možnost ovlivnit chod města a trávit čas na jednáních, jež mohou trvat i do noci.

„Kdyby se stalo, že voliči rozdají karty tak, že TOP 09 skončí v opozici, tak já budu dělat tvrdou opoziční práci celé čtyři roky,“ ujišťuje Pospíšil.

Pokud by se dostal do vedení hlavního města, rezignoval by na post europoslance. „Na plný úvazek bych vykonával jen jeden post. Primátor Milána byl sice současně i europoslanec, ale z mého pohledu je kumulace funkcí nepřijatelná,“ myslí si Pospíšil.

Ze svého působení v Evropském parlamentu chce těžit i v komunální politice. Inspirovat by se podle něj mohla Praha v oblasti územního plánování od Mnichova. Blíže než k Belgii či Německu má však Pospíšil k Itálii, jejímž je velkým milovníkem.

Jižní stát si získal jeho sympatie i díky jídlu. „Rád si pochutnám na jednoduchých pokrmech. Čím je jídlo jednodušší, ale z kvalitních surovin, tím ho mám radši. Když mám chvilku času, rád vařím pro sebe a pro přátele,“ popisuje oblíbené aktivity ve svém volném čase Pospíšil.

Mezi ně patří i práce na zahrádce a jeho dva psi, američtí bezsrstí teriéři. Na zvířatech mu záleží, i proto vede kampaň za vyšší tresty pro osoby, které týrají zvířata. Pospíšil sám prozrazuje, že se pomalu stává vegetariánem. Ještě si dá občas rybí maso, ale i s jeho konzumací by chtěl přestat.

„Jde o mé osobní rozhodnutí, které však nikomu nevnucuji. Já bych však považoval za trochu zvláštní, když na jedné straně hájím zvířata, abych na druhé pojídal maso z velkochovu, kde se ne vždy chovají ke zvířatům dobře,“ říká politik.

Do boje o magistrát jde s tím, že se chce spolu s dalšími na kandidátce pustit do řešení tří nejvýraznějších pražských problémů. Jde o dopravu, která podle Pospíšila dnes a denně kolabuje, vysoké ceny bydlení a transparentnost radnice - aby bylo co nejvíce informací úřadu veřejně dohledatelných.

O hlasy voličů s výjimkou eurovoleb dosud Pospíšil usiloval výhradně na Plzeňsku, kde byl naposledy před dvěma lety zvolen do krajského zastupitelstva a na tuto funkci rezignoval teprve letos v únoru. Na jeho práci na západě Čech vzpomínají i jeho někdejší kolegové.

„Vždy byl pracovitý a pozici krajského zastupitele bral velmi vážně. Celou oblast objížděl i mimo předvolební období a často mluvil s lidmi,“ dodává předseda plzeňské krajské organizace TOP 09 Petr Suchý.