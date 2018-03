Sražené chodce v Hostivaři oživoval dobrovolný hasič, přišel o vybavení

„Vyjel jsem z benzinové stanice a viděl jsem ty lidi na silnici, takže jsem zajel do protisměru a vzal jsem si svůj záchranářský batoh, který vozím v autě. Prodral jsem se tam a začal jsem resuscitovat až do příjezdu záchranných složek. Potom si to už převzali oni,“ popsal situaci Karel Justian.



Až když skončili záchranáři svou práci a hasiči uklidili místo nehody, dobrovolný hasič zjistil, že přišel o své vlastní resuscitační zařízení. Jeho kolegy to pobouřilo, on sám si ale nemyslí, že ho někdo okradl.

„Je to asi jeden velký omyl. Já jsem ho tam sice používal, ale ten ambuvak byl celý od krve. Nechal jsem ho tam u toho těla. Pravděpodobně při úklidu místa, ti co ho uklízeli, tak ho buď vyhodili, nebo si ho ty záchranné složky v domnění, že je jejich, vzaly k sobě. Já si nemyslím, že by ho někdo ukradl cíleně, spíš došlo k nedorozumění,“ myslí si Justian.



Resuscitační souprava stojí okolo pěti tisíc korun. Protože ji dobrovolný hasič potřebuje, druhý den si musel koupit novou. Odborové sdružení pražských dopraváků se mu však rozhodlo pomoci.

„Já jsem si následující den jel koupit nové resuscitační zařízení za své vlastní peníze. Ale když se to dopravní podnik dozvěděl, tak mi ho odborová organizace proplatila,“ řekl Justian.

Jedna ze zraněných je doma

Při tragické nehodě u nákupního centra v Hostivaři v úterý odpoledne při střetu s autem zemřeli dva lidé, které srazil sedmašedesátiletý muž. Další dvě ženy záchranáři převezli do vinohradské nemocnice (o nehodě v článku Osobní auto srazilo u obchodního centra v Praze čtyři lidi, dva zemřeli).

VIDEO: Osobní auto srazilo u obchodního centra v Praze čtyři lidi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jedna žena byla ošetřena jen ambulantně a ještě tentýž den propuštěna domů. Druhá účastnice nehody je stále hospitalizována na ortopedicko-traumatologické klinice,“ informovala Hana Vránová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.



Řidič podle dostupných informací nezastavil před přechodem na červenou. Pod vlivem alkoholu podle policie nebyl. Nehodu policie nadále vyšetřuje.

„V případu zatím nejsou žádné nové informace,“ uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.