Pražská MHD pojede do poloviny ledna jako o prázdninách. Chybí řidiči

„Prvních čtrnáct dní v lednu je aplikován prázdninový provoz tramvají a autobusů. Týká se to jen pražské dopravy. Příměstské ani školní linky se neomezují,“ informoval Filip Drápal, mluvčí ROPIDu, který plánuje pražskou hromadnou dopravu.



Pražské linky tak budou jezdit ode dneška až do 12. ledna v prázdninovém režimu a cestující si na zastávkách na spoj počkají až o dvě minuty déle než v klasickém provozu. Podle Filipa Drápala je leden nejvhodnější dobou pro omezení provozu a vytvoření rezerv pro zbytek roku, kdy by mohla být další omezení znatelnější.

„V minulém roce měla spousta řidičů hodně přesčasů, takže i hrozilo, že by potom ke konci roku nemohli řídit. Letos si chceme vytvořit rezervu, pokud situace s nedostatkem řidičů bude přetrvávat,“ vysvětlil Filip Drápal s tím, že by neradi omezovali dopravu i v průběhu letošního roku, ale vyloučit to nemohou.

Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové chybí do plného stavu až 8 procent řidičů. Podle výroční zprávy k poslednímu dni roku 2016 měl dopravní podnik 4 243 řidičů. To tak znamená, že nyní by jich mohlo chybět desítky až stovky.

Další změnou bude zastavení provozu tramvají v ulici Zenklova v Praze 8. Podle informací od Anety Řehkové, mluvčí dopravního podniku, se zde od středy 3. ledna začne opravovat tramvajová trať.

Tramvaje nepojedou v úseku od Palmovky k Bulovce a bude zavedena náhradní autobusová doprava X10, v noci X95. Kvůli opravám také cestující nenastoupí ve stanici metra A Muzeum do vlaků ve směru Nemocnice Motol.