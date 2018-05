VIDEO: Dělníci na Negrelliho viaduktu demolují most přes Křižíkovu ulici

„Dnes ještě nebude zahájena samotná demoliční práce, tedy snášení jednotlivých nosníků. Probíhá jejich oddělování v příčném směru a připravujeme se na to, že v sobotu sneseme sedm nosníků stávajícího mostu,“ řekla geotechnička stavby Linda Černá-Vydrová.



Nosníky musí firma stabilizovat a poté oddělit. Pak každý nosník zvlášť snese jeřáb, dělníci jej hydraulickými nůžkami přepůlí a odvezou ke konečné demolici.

Ocelový most přes ulici Prvního Pluku snesl jeřáb 16. února:

VIDEO: Jeřáb sundal z Negrelliho viaduktu ocelový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Demolice mostu je první část, ale poté bude následovat i demolice opěr, tedy toho, na čem je v současnosti most postaven. Teprve potom, co proběhne sanace podzákladí a výstavba nových podpěr, tak na ně bude instalován most nový,“ sdělila Černá-Vydrová. Ocelová část nového mostu má být podle plánů instalována v listopadu a z kraje roku 2019 bude dokončen celý most.



Most Negrelliho viaduktu vedoucí přes Křižíkovu ulici je specifický v tom, že jej tvoří dva samostatné dvojkolejné železniční mosty, které se skládají z trámů z předpjatého betonu. Ten se používal v šedesátých letech a jedná se o první železniční most z předpjatého betonu v České republice z roku 1955.