Dopravu na dálnici D1 u Prahy blokuje nehoda čtyř kamionů

9:12

Nehoda čtyř kamionů zablokovala dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru do Prahy. Na místě se tvoří několikakilometrová kolona. Jeden z kamionů naboural do svodidel a částí zasahuje i do protisměru.