Policisté chytali pachatele znásilnění, nechali kvůli tomu zpomalit vlak

Dva muži ve věku osmatřicet let přišli v noci na neděli do motolského bytu ženy a donutili ji k různým sexuálním praktikám.

„Jakmile oba násilníci dosáhli svého, z bytu odešli jakoby nic. Oba byli opilí,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan s tím, že s ohledem na poškozenou nelze k případu sdělit podrobnější informace.

Žena přišla znásilnění oznámit až po dvanácti hodinách, neboť byla notně otřesena. Jakmile však policistům vylíčila, co se jí přihodilo, okamžitě začali po mužích pátrat. Během dvou hodin zjistili, že to byli dva Slováci. Jeden z nich v České republice žije dlouhodobě, druhý za ním přijel na víkend na návštěvu.

„Prvního muže zadrželi v neděli po několika hodinách pátrání. Protože byl v notně podroušeném stavu, musel vystřízlivět v cele předběžného zadržení,“ sdělil Hulan.

Policisté správně vytipovali, kterým vlakem muž jede

Na vypátrání druhého Slováka spolupracovali policisté s Českými drahami, protože tento cizinec už byl na cestě domů.



„Bylo velice podstatné vytipovat, kterým konkrétním vlakem by mohl hledaný jet. A to se nakonec, dá se bez nadsázky říci, že za pět minut dvanáct, také podařilo. Kriminalisté totiž tuto informaci zjistili dvacet minut před tím, než vlak přijel do poslední stanice na území České republiky,“ sdělil mluvčí.

Podotkl, že kriminalisté si v tomto případě dokonce u Českých drah vyžádali zpomalení vlaku, aby stihli včas dojet na nádraží v Břeclavi, kde násilníka zadrželi

Oba muži jsou nyní obvinění ze znásilnění a hrozí jim až deset let vězení. Soud rozhodne o tom, zda je pošle do vazby.