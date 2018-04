Zálusk na radnici Prahy 8 si dělají strany se škraloupy z minulosti

Petrus se jako starosta zviditelnil neshodami se starostou sousední Prahy 7 Janem Čižinským. Ať už kvůli budoucnosti Libeňského mostu, kde Petrus podporuje plán nahradit most novým, nebo kvůli cestě k přívozu mezi Karlínem a Holešovicemi. Petrusově popularitě nepřidalo, když protestoval proti schodům, které zlepšily přístup k řece, s argumentem, že je Čižinský se svými přáteli vybudovali na karlínské straně na vlastní pěst a bez stavebního povolení.



Petrus už dříve prohlásil, že post starosty nechce obhajovat. Nový lídr ČSSD zatím není znám. Podle informací MF DNES by to mohl být současný radní Karel Šašek či zastupitel Vít Céza. „Mohl bych být lídrem, mám takovou ambici, ale ještě o všem rozhodnou naše vnitrostranické volby. Výsledky budou na konci května,“ řekl Céza.

Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech.

Jasno není ani u ANO. Místostarosta a předseda hnutí v Praze 8 Matěj Fichtner nechtěl podobu stranické kandidátky komentovat. Před čtyřmi lety, kdy hnutí volby na osmičce vyhrálo, byla jeho lídryní Alena Borhyová. Ta však musela na svůj post po dvou letech rezignovat, neboť se přestěhovala mimo Prahu 8, na což poukázala opozice.

Ještě před nuceným odchodem na sebe Borhyová upozornila, když nechala nadvakrát tisknout radniční časopis. Důvod? Její kolega Fichtner do něj nedodal v termínu svůj sloupek, a proto se celý náklad tiskl znovu už s textem. Matka známé televizní hlasatelky za to čelila trestnímu oznámení, že způsobila škodu čtvrt milionu korun.

Fichtner na sebe výrazně upozornil už v minulém volebním období, když coby radní za TOP 09 zneužíval služební vozidlo pro osobní účely. Z postu i strany musel tehdy odejít. V barvách hnutí ANO byl pak spjatý s kauzou ve škole Glowackého, v roce 2016 zrušil výběrové řízení na nového ředitele školy, kterého vybrala odborná komise. Fichtnerovi nepřipadal uchazeč dost kompetentní. Za to si vysloužil kritiku učitelů školy i radniční opozice. Podle neúspěšného uchazeče bylo řízení zrušeno kvůli tomu, že nechtěl místostarostovi vyhovět tím, že svou zástupkyní jmenuje Fichtnerem vybranou osobu.

Všech zaváhání současné koalice chce využít opozice, kde patří k nejsilnějším kluby ODS a TOP 09. Obě strany byly spolu ve vedení Prahy 8 v letech 2010 až 2014. Z té doby pochází projekt nové radnice na Palmovce za zhruba miliardu korun.

Výstavbu po posledních volbách současné vedení radnice zastavilo, neboť řešilo, že pozemek, na kterém budova vzniká, možná patří magistrátu a ne Praze 8, což se nakonec potvrdilo. Po rocích řešení se rozhodlo, že Praha 8 stavbu s penězi od magistrátu dokončí a bude v ní radnice a sídlo záchranky.

Lídři pravice se rýsují

Zatímco však strany z vedení radnice své lídry dosud nemají, ODS, která v minulých volbách získala druhý nejvyšší počet hlasů, už má jasno. „Naší ambicí je vrátit se do vedení radnice, protože v minulosti se nám toho mnoho podařilo. Chceme, aby úřad zase začal fungovat, protože nyní je paralyzovaný,“ uvedla lídryně občanských kandidátů Vladimíra Ludková.

Bývalá místostarostka se kromě komentování dění v Praze 8 v tomto volebním období zviditelnila také kritikou magistrátní kampaně proti vozům SUV a strašením migrací muslimů do Evropy.

Rýsuje se už i lídr TOP 09. „Zvažujeme, že jím budu já,“ prozradil předseda topky v Praze 8 Tomáš Tatranský s tím, že strana ještě jedná s hnutím STAN o vytvoření společné volební koalice.

Nemusí jít o jedinou volební koalici v Praze 8. Zelení jednají o společné kandidátce s lidovci a nezávislými kandidáty z uskupení Osmička sobě.

Kdo by mohl být lídrem, není zatím jasné. V minulých volbách jím byl za Zelené současný místostarosta Petr Vilgus. Podle informací MF DNES z více zdrojů však nemá jisté, že jím bude i v těchto volbách.

Během čtyř let totiž z čtyřčlenného klubu Zelených na radnici odešly dvě členky kvůli názorovým rozporům. Straně rovněž nepomohlo, že je ve vedení radnice, které vládne díky podpoře komunistů. „S možným poškozením značky počítáme od začátku. Šli jsme do toho s tím, že však můžeme díky tomu, že budeme ve vedení, něco změnit,“ sdělil předseda Zelených na osmičce Štěpán Klimeš.

Do voleb chce také zasáhnout uskupení Osmička žije, jehož členové jsou už dnes v zastupitelstvu v opozici, kde se k nim přidaly i dvě zmíněné odpadlice od Zelených. Aby mohlo uskupení znovu kandidovat, musí sesbírat zhruba 7,5 tisíce podpisů obyvatel městské části. Bez toho nemůže vytvořit nezávislou kandidátku.

„Jsme teď zhruba na třetině potřebného počtu. Měli bychom zvládnout potřebné množství sesbírat,“ uvedl zastupitel Tomáš Němeček s tím, že zatím není rozhodnuto, kdo bude lídrem.

Stejně tak svého lídra zatím nemají ani komunisté, mohl by jím však být jejich předseda v Praze 8 Zdeněk Nagovský. Z uskupení, která na radnici nyní nejsou, mohou do voleb zasáhnout Piráti. Kdo je povede, to zatím strana netuší.