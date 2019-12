V Praze 8 kácí stromy. Lidé mají obavy, že se na chráněném území bude stavět

Jedny z nejmalebnějších svahů nad Vltavou jsou součástí přírodního parku Drahaň-Troja. Vyskytují se zde vzácné rostliny i živočichové, proto také jeho část spadá mezi přísně chráněná území Natura 2000.

I z tohoto důvodu mnohé obyvatele zejména z nedalekého sídliště Bohnice vyděsilo, když do zdejší lokality Bendovka začala v minulých týdnech najíždět těžká technika. Lidé a stroje během krátké doby jednu část zcela vykáceli, o kus dál se zase bagry zakously do země. Místní se obávají, že zde majitelé chtějí stavět bez povolení.

„Rozumím znepokojení lidí, obzvláště v této oblasti je to velmi citlivé, ale žádné větší zásahy nepřipustíme,“ říká místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti).

V lokalitě má pozemky několik soukromých majitelů. Jedna z ploch, kde bylo v poslední době rušno, patří Karlu Němečkovi, podnikateli a místopředsedovi TOP 09 v sousední Troji, který byl v městské části až do loňska zastupitelem.

Němeček však odmítá, že by v lokalitě Bendovka plánoval nebo dokonce cokoliv začal budovat načerno. „Na mém pozemku došlo pouze k úklidu suti, která zde dlouhodobě ležela, nejednalo se ale o žádné terénní úpravy,“ sdělil MF DNES Karel Němeček. Zásahy do země vysvětlil tím, že bagry dělaly pouze sondy, aby bylo jasné, do jaké hloubky nahromaděný nepořádek sahá.

Z tohoto pohledu alespoň zatím nenašel žádné pochybení ani odbor územního rozvoje a výstavby Prahy 8. „Práce jsou doposud v rozsahu údržby pozemku a k tomu ani žádné povolení není potřeba,“ vysvětlil mluvčí Prahy 8 Martin Šalek a dodal, že úředníci byli na místě situaci zkontrolovat a v příštích dnech se tam chystají znovu.

Sad, vinice i viniční domek?

Ještě výrazně větší zásah provedli dělníci na nedalekých parcelách patřících společnosti Bendovka. Němeček tvrdí, že s firmou není jakkoliv majetkově provázán a jediné propojení spočívá v tom, že společnost sídlí ve stejném bytovém domě, kde on sám bydlí. Přiznává alespoň, že svůj postup společně koordinují.

Na celkové ploše asi sedmi tisíc metrů čtverečních nechala společnost vykácet stromy a keře. I v tomto případě dostala povolení od úředníků, konkrétně od odborů ochrany životního prostředí na magistrátu i v Praze 8.

Podle nich nebudou mít zásahy na vzácnou přírodní lokalitu negativní dopad, navíc odůvodněním kácení mělo být i to, že se v místě šířily nepůvodní druhy dřevin.

Jinou otázkou ale je, co dál s vyčištěnými plochami vlastníci zamýšlejí. Němeček neurčitě prohlašuje, že na svém pozemku chce znovu vysadit zeleň a obnovit sad. Konkrétnější je v druhém případě. „Historicky tady stávala vinice a společnost Bendovka nyní usiluje o její obnovu v původním rozsahu,“ vysvětluje.

Má to ale háček. Podle informací MF DNES totiž existuje záměr, že by u sadu vzniklo ještě jakési technické zázemí a u vinohradů viniční domek. Vznik i drobných staveb by však byl přinejmenším velmi diskutabilní.

V každém případě nyní vedení radnice Prahy 8 přichází s plánem, jak alespoň částečně dalším možným zásahům předejít.

„Pokud by pan Němeček směnil svůj pozemek s magistrátem, měli bychom lokalitu pod kontrolou a nemohlo by tak docházet k takovým případům, které veřejnost znervózňují,“ navrhuje místostarosta Vítek. Hlavní město v okolí totiž vlastní další parcely a směnou by je scelilo. Muselo by však nabídnout jako náhradu odpovídající pozemky jinde.

Místostarosta už s podnikatelem jednal, zásadní schůzka se však uskuteční až začátkem příštího týdne. Teprve potom bude jasněji. Stejně tak zatím není zřejmé, jak by se k nápadu postavil magistrát.

Návrat vinic na svahy

Místa, kde má vzniknout vinice, by se ale směna netýkala. Její obnově tak už nejspíš nestojí nic v cestě. Nutno ovšem podotknout, že v posledních letech se už vrátilo několik vinic na svahy kolem Troji. To, jestli zde nakonec vznikne i viniční domek, bude záležet na rozhodnutí příslušných úřadů, komise pro územní rozvoj, případně i rady městské části.

O aktuální situaci i o jednáních s majiteli pozemků chce pak místostarosta Jiří Vítek informovat veřejnost na setkání, které sezval přímo do lokality Bendovka na sobotu 7. prosince.