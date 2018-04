Konec starých lídrů. Z vedení stran v Praze 3 zmizí Hujová a Stropnický

„Nevím, zda se ještě budu vůbec ucházet o místo na kandidátce,“ prozrazuje Hujová. Přestože ještě v únoru říkala, že by chtěla být starostkou i další čtyři roky, od té doby se ale situace změnila. Do podzimních voleb v Praze 3 totiž půjde TOP 09 v koalici s hnutím STAN. A to se Hujové příliš nezamlouvá.



„Spojenectví se STAN nás staví jako topku do nepohodlné situace. Nemáme se starosty stejný pohled na řešení dopravy v Praze,“ vysvětluje Hujová své váhání. Problém je podle ní v tom, že TOP 09 chce urychlenou výstavbu vnějšího i vnitřního městského okruhu, zatímco STAN preferuje vhodné řešení ještě prověřit. Přestože jde o celoměstské téma, podle starostky jeho řešení úzce souvisí s Prahou 3.

I kdyby se současná starostka nakonec rozhodla ještě jednou kandidovat, nemusí být už potřetí lídryní kandidátky. O první místo na kandidátce totiž také usiluje bývalá poslankyně Gabriela Pecková a člen strany na Praze 3 Jiří Ptáček. Navíc je TOP 09 na trojce rozdělena do dvou křídel. Jedno zastává Hujová. To druhé, které vede Ptáček, je podle informací MF DNES nyní silnější.

Zatímco o první místo na kandidátce ještě bude boj, dvojkou společné kandidátky TOP 09 a STAN by měl být bývalý starosta Prahy 3 Tomáš Mikeska (STAN). Není jediným, na koho může na trojce hnutí sázet. „Máme tam spoustu dalších kvalitních lidí, třeba bývalého ministra dopravy Pavla Dobeše,“ říká předseda STAN v Praze Petr Hlubuček. Dobeš byl ministrem ve vládě Petra Nečase zhruba rok a půl. Zvolen byl za Věci veřejné, po jejich rozpadu byl chvíli v uskupení LIDEM.

Nechuť ke Stropnickému roste

STAN byl dosud v Praze 3 v koalici Žižkov (nejen) sobě, ve které byli ještě Zelení a KDU-ČSL. Lidovci však loni z uskupení vystoupili. Spojení tří stran získalo před čtyřmi lety ve volbách nejvíc hlasů od voličů, nepodařilo se mu však sestavit vládnoucí koalici a skončilo v opozici. Krach jednání se přičítal na vrub tehdejšímu lídrovi kandidátky Matěji Stropnickému (Zelení).

I proto mezi zelenými na třetí městské části přibývá těch, kteří už Stropnického nechtějí ve svém čele. Lídrem se proto má stát současný předseda zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě a bývalý místostarosta Ondřej Rut (Zelení). „Očekáváme, že se o pozici lídra bude ucházet více lidí, ale Ondřej Rut má velkou podporu,“ říká předsedkyně Zelených na Praze 3 Petra Jelínková.

Zároveň odmítá informace MF DNES, že je mezi tamními členy strany snaha jejich bývalého celorepublikového předsedu postavit až na konec kandidátní listiny. Nebo Stropnického na kandidátku vůbec nedávat, neboť svým vystupováním vyjadřuje kontroverze a může odradit některé voliče.

„Matěj Stropnický podporu má a bylo by zvláštní, kdyby se na kandidátce neobjevil,“ líčí Jelínková. Zároveň dodává, že Žižkov (nejen) sobě bude pokračovat, i když by v něm nakonec měli jít do voleb jen Zelení a nezávislí kandidáti.

Spojení ODS s jejími kritiky

Do hry o radnici může výrazně zasáhnout nová volební koalice ODS, KDU-ČSL a Svobodných. Podpořit by uskupení mohla ještě Strana soukromníků. Zatímco občanští demokraté jsou v současnosti ve vedení městské části, ostatní dvě strany byly v opozici, která radnici kritizovala.

Třeba ve chvíli, kdy se ukázalo, že na návrh místostarosty Alexandera Bellua (ODS), který má být nyní lídrem společné koalice, dala Praha 3 soutěži Česká Miss sto tisíc korun, což mělo městské části pomoci ke zviditelnění. To se nakonec povedlo, ač jinak, než si radnice přála. Vítězka soutěže totiž v jednom z rozhovorů řekla, že Žižkov je špinavá čtvrť, ve které se necítí bezpečně.

I přes dřívější kritiku jdou nyní strany do voleb společně. „Jsme tradiční konzervativní strany, které k sobě mají blízko. Máme společné hodnoty, program a cíl zvítězit,“ popisuje důvod spojení Bellu. Dvojkou společné kandidátky bude zastupitelka Lýdie Říhová (KDU-ČSL), lídrem za Svobodné je podle místostarosty současný zastupitel Mojmír Mikuláš.

Výrazně do voleb mohou zasáhnout ještě dvě strany, které v minulých volbách nepostavily své kandidáty a podporovaly Žižkov (nejen) sobě. Piráti a ANO. Obě strany půjdou do voleb samy za sebe. Lídrem hnutí ANO má být podle informací MF DNES jeho současný předseda v Praze 3 Petr Venhoda.

Piráty má do voleb vést mladý podnikatel Pavel Králíček, zakladatel módní značky a obchodu s gentlemanskými doplňky. Být součástí uskupení Žižkov (nejen) sobě, které dříve podporovali, Piráti nechtějí. Spolupráci po volbách však nevylučují.

Ve vedení městské části jsou v současnosti také sociální demokraté. Přestože se mluví o tom, že by jejich lídryní mohla být současná místostarostka Irena Ropková, ona sama to potvrdit nechce. „Určitě budu na předním místě kandidátky, ale v jejím čele bude nejspíš někdo jiný. Ještě o tom debatujeme,“ říká Ropková. Kdo by to mohl být, však prozradit nechce. Strana chce jednat i s nezávislými kandidáty, ti však nemají figurovat na čelním místě.