TOP 09 bude ve volbách v Praze 14 v koalici se STAN a KDU-ČSL čelit Pirátům

„Do voleb na Praze 14 půjdeme v koalici s hnutím STAN a KDU-ČSL,“ říká Vondra.



Starostové v současnosti v zastupitelstvu městské části nefigurují, lidovci tam mají jednu svou zastupitelku Zuzanu Jelenovou, která sedí v opoziční lavici.

Právě ona, manažerka komunitního centra Motýlek, nyní bude za STAN dvojkou společné kandidátky. Jedničkou bude starosta Vondra. Jej se opozice v tomto volebním období pokusila neúspěšně odvolat, když podle ní ztratil důvěru kvůli falešné anketě, která vyšla v radničním časopise. Návrh na odvolání však tehdy většina zastupitelů odmítla projednat.

Nebyl jediným zástupcem vedení radnice, kterého se chtěla opozice zbavit. Podobnou anabázi zažil místostarosta Jiří Zajac (ODS). Opozice tvrdila, že jeho trvalé bydliště na městské části je pouze formální a ve skutečnosti žije v obci Zeleneč za Prahou. Ani tehdy s odvoláním neuspěla, sám Zajac pochybnosti odmítl.

V letošních volbách na čtrnáctce pravděpodobně občanské demokraty znovu povede. Naznačuje to i skutečnost, že se loni v listopadu stal místopředsedou pražské ODS. Ve volbě tehdy porazil poslance Václava Klause mladšího.

Vítězové voleb se postupně rozpadají

O odvolání obou představitelů radnice Prahy 14 se pokoušeli opoziční zastupitelé zvolení za ANO. Hnutí před čtyřmi lety na městské části skončilo ve volbách na prvním místě, když získalo 25 procent hlasů.

Jenomže TOP 09 udělala koalici s ODS, ČSSD a Zelenými a ANO tak skončilo v opozici, což byl začátek konce zastupitelského klubu ANO. Od voleb se postupně rozpadá. Tři zastupitelé rezignovali na své posty, a na radnice se tak dostali jejich náhradníci.

Seriál Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Další díl o menších městských částech vyjde příští čtvrtek.

K tomu dva zastupitelé rezignovali na členství v ANO, ač nadále se zastupiteli hnutí spolupracují. Jedním z odpadlíků hnutí je i volební lídr z minulých voleb Vladimír Tománek. A nyní se zdá, že do voleb ze strany odejde ještě zastupitelka Marcela Vydrová, jelikož chtěla být jedničkou do voleb, ale nezískala podporu svých straníků.

Lídrem ANO v Praze 14 bude zastupitelka Simona Kijonková, která je zakladatelkou společnosti Zásilkovna. Za to na začátku letošního roku získala ocenění Pražská podnikatelka roku 2017. Dvojkou kandidátky bude předseda hnutí na čtrnáctce Miroslav Šubrt. Ten zároveň odmítá, že se během čtyř let ANO na radnici rozpadlo. „Žádné spory to doopravdy nebyly, je to o tom, že se lidé přestěhovali. Nedohodla se s námi jen paní Vydrová,“ tvrdí Šubrt.

Změny během tohoto volebního období nastaly také u Zelených, kteří kandidovali s podporou Pirátů. Ke straně s černou plachtou ve znaku však postupně začali zelení přecházet. Ze tří zastupitelů zůstala u Zelených jen místostarostka Ilona Picková.

Společná kandidátka obou stran by mohla vzniknout i do těchto voleb. Hlavní slovo v ní mají mít Piráti, kteří se po loňském úspěchu v parlamentních volbách cítí silnější stranou, než jsou Zelení. Obě uskupení se nyní dohadují, jak by případně byla složená společná kandidátka.

Piráti by rádi prvních pár míst obsadili sami, Zelení usilují o to, aby se dostali na volitelné pozice i oni. Rozhodnout se má do konce května. Ať bude výsledek jakýkoli, lídr je jasný už nyní. Bude jím zastupitel pirát Michal Prager, ředitel organizace Pestrá, která cvičí psy pomáhající handicapovaným lidem.

Jasná jednička je nejspíš také u ČSSD, která v minulých volbách skončila na třetím místě a je ve vedení městské části. „Ucházím se o post lídra. Zatím jsem nezaznamenala nikoho, kdo by se mnou o tento post soupeřil,“ tvrdí místostarostka Lucie Svobodová. Na čelných místech kandidátky by se měla objevit další současná zastupitelka sociální demokracie, poštovní úřednice Hana Muhrová.