Festival Prague Pride nabídne přes sto akcí na několika místech Prahy

Novinkou letošního ročníku bude udělování titulů Maršálové a Maršálky Prague Pride. Organizátoři se tak rozhodli ocenit ty, kteří bojují za práva LGBT komunity. Jednou z těch, kteří titul obdrželi, je aktivistka Jana Kociánová, která je v seniorském věku.



„Za práva gayů a lesbiček jsem bojovala celý život, a to nejen za registrované partnerství. Hlavně jsem heterosexuálům vysvětlovala, co je to být homosexuál. Pořád dokola jsem musela vysvětlovat, že takoví nejsme jenom proto, že se nudíme a roupama už nevíme, co chceme, ale že jsme se tak narodili. Musela jsem o tom přesvědčovat i politiky, kteří homosexuální chování absolutně zavrhovali a chtěli ho vrátit do trestního řádu,“ popsala Jana Kociánová.

Sama svou orientaci musela až do svých třiceti let tajit, protože za doby komunismu nebyla homosexualita vítána.

„Pořád jsem se musela přetvařovat. Žila jsem vlastně ve lži, i když ji nenávidím. Ve srovnání s dnešním liberálním postojem je to neuvěřitelné. Pořád se to jen lepší a lepší,“ dodala Jana Kociánová.

Dále titul obdrželi Loiza Lamers, nizozemská transgender modelka, a dětský psycholog Václav Mertin. Ten ocenění nese za svůj respektující a otevřený postoj k rodinám s gay a lesbickými rodiči.

Festival Prague Pride 2018 Neděle 5. 8.

19.30–20.30 Bohoslužba v předvečer Prague Pride v kostele svatého Martina ve zdi

18.00–22.00 Zahájení festivalu Prague Pride v Pride Village na Střeleckém ostrově

15.00–19.00 Den pro manželství a rodinu na Střeleckém ostrově

14.00–18.00 Pride Ride – duhová tramvaj s uměleckými díly pod mottem #jdisebodnout

18.00–18.30 Diskuse na téma Obtěžování na ulicích: co s ním dělat? v prostoru Patra na Krymské

19.30–20.30 Debata na téma Mezipatra: Music if Female v Kasárna Karlín

18.00–19.30 Večerní posezení s Tores Gorgeous v Dandy baru

11.30–14.00 Průvod Pride Parade z Václavského náměstí na Letnou

14.00–22.00 Pride Park na Letné se spoustou jídla a pití za doprovodu živé hudby

21.00 Zakončení Prague Pride ve Friends klubu a baru

Kromě oslavy celého LGBT společenství se jedná o festival, jenž chce upozorňovat na problémy, se kterými se musí komunita v dnešní době potýkat. Její zástupci upozorňují na to, že nemají stejná práva jako heterosexuálové.

„Například když vstoupíte do registrovaného partnerství, nemůžete mít společný majetek, nemůžete mít vdovský a vdovecký důchod, a co je hlavní problém, nemůžete adoptovat děti. Proto je tématem letošního ročníku rodina. Chceme upozorňovat na to, že sami pocházíme z různých rodin a je pro nás důležité, když nás rodina podporuje v tom, co děláme, a sdílí s námi naše radosti a strasti,“ uvedla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

Dítě „ze zkumavky“

Adopce dětí homosexuálními páry má spoustu odpůrců. Například se jim nelíbí, že dětem chybí vzor opačného pohlaví. Podle Kociánové tomu tak není. Držitelka titulu Maršálka Prague Pride vychovávala s partnerkou dceru, kterou porodila jedna z nich. Otce si spolu předem vybraly, společně chodily na konzultace k sexuoložce a na prohlídky k lékařům. „A pak jsme to provedly doma injekční stříkačkou, bez fyzické účasti toho tatínka. V novinách o tom psali jako o prvním dítěti ze zkumavky,“ popsala Kociánová.

S partnerkou měly obavy, že jejich dcera bude mít problémy ve školce, ale přesvědčily se o opaku.

„Bály jsme se, že se dceři budou ostatní děti smát, že má dvě mámy a žádného tátu. Když se ostatní děti začaly chlubit svými tatínky, dceři stačilo říci, že si s tatínkem hrála, a byl klid. Ze zkušenosti tedy vím, že takováto rodina může fungovat, a proto budu bojovat za rovnoprávné manželství pro gaye a lesbičky,“ uvedla Kociánová.