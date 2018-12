Stovky milionů korun a dálnice D8 už vydrží sto let, tvrdí silničáři

„V tuto chvíli práce na dálnici skončily, stavba je stabilní a i z měřicích čidel je to zřejmé. Během injektáže jsme práce několikrát pozastavili, protože jsme sledovali odezvu stavby i okolí. Vše je klidné,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.



Kromě nápravy sesuvu muselo ŘSD na posledním úseku dálnice D8 udělat řadu zabezpečovacích prací kvůli problematickému geologickému prostředí.

Například vybudovat podzemní kamennou zeď, která má za úkol odvádět spodní vodu od mostní konstrukce před tunely ve směru od Prahy, a po rozebrání části již hotového náspu prackovické estakády postavit za 120 milionů korun kotvení opěrné zdi.

Pak se za více než dvě stě milionů korun také pod násep u mostu zavrtalo 120 vzájemně provázaných pilotů. Nyní skončily práce na čtyřiceti vrtech vysokotlaké injektáže pryskyřice, které mají stabilizovat spodní vrstvy hornin pod klíčovými opěrami prackovické estakády.

„Udělali jsme vše, co jme si naplánovali, a dálnice má stoletou technickou životnost,“ sdělil Rýdl, který ovšem nevyloučil, že v budoucnu by k dalšímu zajišťování stavby mohlo dojít.

„Myslím si, že nám pomohlo i suché a horké léto. Nicméně sledujeme celé okolí, máme zde více než sto měřicích bodů a další rada expertů bude v březnu. V tuto chvíli nelze tvrdit, že v horizontu dvou tří let by se zde mělo začít cokoli budovat,“ upozornil Rýdl.

Podle Petra Kycla z České geologické služby na autostrádě žádné nebezpečí nehrozilo ani před začátkem injektáží.

„Dělala se pro jistotu, aby stavba stála sto let. A nikdo nezaručí, není to v případě takových svahů možné, že například v případě dlouhodobých a vydatných dešťů se na D8 už nikdy nic dělat nebude. Stavba se neustále monitoruje, a pokud by bylo zjištěno, že se rozvíjejí nějaké pohyby svahu, rada monitoringu by doporučila další kroky. V tuto chvíli se ale na dálnici nic neděje,“ řekl Kycl.

Celá dálnice se otevřela řidičům na konci roku 2016. Výrazně se pak zklidnila doprava ve městech a obcích v okolí, kudy předtím denně projížděly desítky tisíc aut a kde se stala řada vážných nehod včetně smrtelných.

Trhliny na místech starých sklepů

Pokud jde o trhliny ve svahu, jež se objevily v údolí pod dálnicí během podzimu zřejmě v důsledku sucha a které znepokojily obyvatele Dobkoviček, tak i pro ně má ŘSD příznivou zprávu. Jsou na místech, kde dříve byly staré sklepy buď na uskladnění ovoce, nebo na dozrávající víno.

„S dálnicí nemají nic společného, jsou od ní zhruba 800 metrů. Chystali jsme se do jednoho bývalého vrtu osadit jeden přístroj na zjišťování výchylek, ale ukázalo se, že je to větrací komín sklepa. Tím to pro nás skončilo. Samozřejmě ale celé území sledujeme, už kvůli lomu, se kterým se soudíme kvůli sesuvu. Lom funguje jako obrovský okap a vodu posílá do svahů nad dálnicí,“ podotkl mluvčí ŘSD.

Co nyní se sklepy u Dobkoviček bude dál, zatím není jasné.

„Nebudeme s nimi dělat vůbec nic, dozvěděli jsme se o nich jen z televize. Není to náš majetek a nikdo neuznal za vhodné nás o tom informovat. Pokud by nás ŘSD kontaktovalo, budeme o tom jednat,“ přiblížil Petr Křivánek, starosta Velemína, pod nějž Dobkovičky patří.