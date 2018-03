Pozvánka na víkend

Valašské muzeum v přírodě zve o nastávajícím prodlouženém víkendu na program Velikonoce na Valašsku. Jeho součástí bude sobotní velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami, na kterém mimo jiné vystoupí cimbálová muzika Valašsko a Kubalova muzika z Radostky. Hod boží velikonoční bude v neděli 1.4. ve znamení ukázky tradiční valašských velikonoc v podání souborů Vsacan a Vsacánek ze Vsetína a vystoupení dalších skupin – Catena Musica z Frýdku – Místku a dětského folklorního souboru Radosť z Trenčína.

Na Červené pondělí 2.4. pak Valašské muzeum připravilo jarní a velikonoční zvyky v podání souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm. Podrobné informace o programu Velikonoce na Valašsku naleznete zde.

V sobotu 31.3. se do Rožnova pod Radhoštěm můžete svézt párou. Parní vlak Matěj pojede z Valašského Meziříčí do Rožnova v 9,10 a ve 13,10 hodin. Zpět do Valašského Meziříčí pak z Rožnova v 11,00 a 15,00 hodin. Podrobnosti zde.

Zvonice Soláň připravila na neděli 1.4. ukázky zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek, malování skla, pečení velikonočních dobrot. To vše za doprovodu cimbálové muziky Soláň. Akce začíná ve 13,00 hodin. Plakát naleznete zde.