Pozor na letní režim spojů MHD. V Jihlavě končí autobusová linka 9

10:02

Od 25. června budou prodlouženy intervaly některých trolejbusových linek v Jihlavě. Zavedení letních jízdních řádů se týká trolejbusových linek A, B, BX a C. Dojde k prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dní, a to z 12 na 15 minut. Upravený režim bude platný do konce letních prázdnin.