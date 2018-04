Pozemky v areálu skokanských můstků získá Frenštát, firmě nezůstane nic

Peníze TJ poskytnou napůl krajský úřad a právě město Frenštát.

Podařilo se jim tak „vyšachovat“ pražskou společnost Tourist Invest, která pozemky v únoru za stejnou sumu vydražila. V definitivním zisku jí bránila právě jen možnost předkupního práva TJ, kterému stačí vítěznou nabídku dorovnat.

„Zastupitelé jednomyslně potvrdili zájem zachovat jednotu areálu Jiřího Rašky spojenou s dlouhodobým partnerstvím města a TJ,“ těšilo frenštátskou starostku Zdeňku Leščišinovou.

Firma: Chtěli jsme do areálu investovat

Pro radní města to byl nepříjemný problém, protože s firmou Tourist Invest do té doby na některých projektech spolupracovali. A najednou stejní lidé město v poslední chvíli přeplatili. „Neumíme si zatím představit, že bychom dále spolupracovali,“ připustil zastupitel a současně místopředseda TJ Jiří Novotný.

Zástupci pražské firmy dávají najevo svou nespokojenost a odmítají, že by město hodlali jakkoliv poškodit. „Nabízíme soukromé investiční peníze do rozvoje areálu, ale potažmo i do celého města. Proto jsme takovými reakcemi zaskočeni. Určitě to ještě není naše poslední slovo,“ upozornil po jednání zastupitelů zástupce společnosti Jiří Fiurášek.

Zastupitelé i média obdrželi i prohlášení Tourist Invest, ve kterém kritizuje hospodaření TJ a naopak předesílá, co vše v lokalitě chtěli pomoci vybudovat.

Sjezdovka na Horečkách? Asi často bez sněhu

„Náš investiční záměr počítá nejen se sjezdovkou a jinými moderními atrakcemi pro veřejnost, ale také se zázemím areálu. Tak, aby mohl Frenštát podobně jako Harrachov hostit vrcholné mezinárodní skokanské akce,“ řekl jednatel Radko Souček.

Starostka Leščišinová nesouhlasí, že by se areál dále nerozvíjel. Podle ní naopak zklidnění situace a jednoznační vlastníci pozemků budoucnosti skokanských můstků pomohou.

Zástupce TJ Novotný nastínil, že se chystají rekonstrukce budov lanovky na Horečky i části skokanských můstků. „Možností sjezdovky na Horečkách jsme se v minulosti také zabývali, ale meteorologické podmínky tam nejsou příznivé. Proto jsme od tohoto plánu ustoupili,“ vysvětlil.