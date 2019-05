Oblíbený zmrzlinový stánek v Hluboké shořel. Je to pomsta, říká majitel

Stánek u Vltavy, o jehož požáru se hasiči dozvěděli krátce před půl druhou ranní, shořel během několika desítek minut. Plamenům podlehlo prakticky veškeré vybavení včetně drahé techniky.

„Shořely mi dva zmrzlinové stroje, lednice, kávovar a několik dalších věcí nezbytných pro fungování stánku. Jediné, co přežilo, je klasické umyvadlo,“ jmenuje majitel stánku Josef Zima.

Hasiči na místě vyčíslili škody na 1,2 milionu korun. Podle Zimy jsou ještě o něco vyšší. „Zapomněli jsme ještě na kávovar, který stojí minimálně 100 tisíc korun,“ upřesňuje.

Příčinu požáru vyšetřují jihočeští policisté, majitel má však podezření, kdo mu škodu mohl způsobit. „Ten stánek někdo úmyslně zapálil, to je více než zřejmé. Tuším, kdo by to mohl být. Někdo totiž se mnou má problém,“ říká Zima.

Podle něho to je již třetí pokračování zastrašování. Říká, že už loni v listopadu byl fyzicky napaden a těsně před Vánocemi mu někdo propíchal gumy u dvou aut.

„Někdo mě chce k něčemu přinutit. Samozřejmě v tuto chvíli nemohu nic dokázat. Po tom podzimním útoku jsem zůstal pětadvacet dní na neschopence. Policie byla v obou případech liknavá,“ stěžuje si.

Po minulém útoku Zima dokonce kontaktoval i jihočeské policejní ředitelství kvůli přístupu policistů v obou předchozích případech. „Volal jsem na začátku ledna i krajskému policejnímu náměstkovi, kterému jsem problém nastínil a sám říkal, že je to zvláštní, že se nic neděje. V odpovědi mi slíbil, že se později ozve,“ líčí majitel stánku, který dodnes podle svých slov nedostal žádnou odpověď.

Policie oba předchozí případy odmítla podrobněji komentovat s tím, že je uzavřela jako přestupek, jehož pachatele se nepodařilo vypátrat.

„Všechny předchozí případy byly řádně prověřeny, pachatele jsme ale nedopadli. Co se týče aktuálního případu, ten zatím vyšetřujeme,“ vysvětlil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Zima by rád prodej zmrzliny v hlubockém Podskalí obnovil ještě tuto sezonu. Zda se mu to podaří, však zatím neví. Zmrzlinu si zde v teplých dnech i díky atraktivní poloze stánku v blízkosti zámku a letní plovárny kupovaly denně desítky lidí.