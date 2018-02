Seniorky vytáhli z hořícího domu policisté, hasiči jednu resuscitovali

Přístavba baťovského půldomku ve zlínské části Zálešná začala hořet v úterý kolem půl šesté ráno. Požár se začal šířit i na samotný dům. Obyvatelkám domu se nejprve snažil pomoct kolemjdoucí osmatřicetiletý muž, ale vytáhnout je ven nedokázal.

„Na místo neprodleně vyrazili policisté z prvosledové hlídky, kteří tam dorazili jako první. Po svém příjezdu zjistili, že v hořícím domě jsou pravděpodobně lidé. Vchod do domu byl v plamenech, proto neváhali, rozbili okno a z domu vytáhli dvě ženy ve věku 91 a 68 let,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policistům při vytahování žen pomáhali také strážníci

„Hasiči obě ženy ošetřil za pomocí kyslíkových přístrojů. U starší ženy, která byla ve špatném zdravotním stavu, prováděli resuscitaci, a to až do příjezdu záchranářů, kteří si obě ženy vzali do své péče a převezli je do krajské nemocnice,“ poznamenala krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Obě ženy jsou hospitalizované ve Zlíně, jsou ve stabilizovaném stavu, mimo ohrožení života.

„Jeden z policistů se při vytahování žen z domu lehce zranil a nadýchal se kouře, proto ho záchranáři také převezli do nemocnice na pozorování společně s mužem, který při záchraně obou žen policistům pomáhal,“ doplnila policejní mluvčí.

Zásah komplikovaly obnažené kabely pod proudem

Hasiči v dýchací technice požár zlikvidovali dvěma proudy vody.

Poté prostor zkontrolovali. Stejně tak druhou část půldomku, která byla silně zakouřená a bylo nutné ji odvětrat.

„Zásah velmi komplikoval elektrický proud v obnažených kabelech, které vedly od sloupu k domu. Nešlo tak hasit zcela bezpečně. Hasiči proto na místo přivolali i technika pohotovostní služby dodavatele energie,“ upozornila mluvčí hasičů.

Ve čtvrti plné baťovských domků měli hasiči také tradiční problém s příjezdem k místu požáru. Na úzké silnici totiž stály popelnice a byla na ní i zaparkovaná auta.

Příčinu požáru šetří vyšetřovatel hasičů a také kriminalisté. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun a výši uchráněné hodnoty vyšetřovatel stanovil na 1,5 milionu korun.

Policisté případ vedou coby podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Případnému pachateli by za to hrozilo až roční vězení.