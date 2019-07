Policie odložila případ požáru chalupy ve Velké Úpě, zavinil ho obyvatel

Chalupa na Janových boudách lehla popelem v noci 22. února. Hasiči se ji pokoušeli zachránit, ale potýkali se se zledovatělou přístupovou cestou, takže se nahoru nedostali s těžkou technikou. Natáhli proto vedení z okolních bud a k likvidaci ohně využili také přírodní sníh. Bylo však už příliš pozdě a chalupu proto nechali kontrolovaně dohořet.

Od počátku se vědělo, že zdejší obyvatel může být uvnitř, což se později potvrdilo.

Policie odložila případ už na konci května, jako první na to nyní upozornil server Novinky.cz.

„Vyšetřovatelé neshledali, že by na požáru měla podíl jiná osoba a že by byl založen úmyslně. Neshledali jsme ani okolnosti, že by byl spáchán trestný čin,“ řekl mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

„Vzhledem ke stavu požářiště a k tomu, nakolik byly stopy ohořelé, nelze úplně stoprocentně stanovit příčinu požáru. Vyvodili jsme jako nejpravděpodobnější závěr, že uživatel chaty pochybil při používání elektrických spotřebičů,“ uvedl mluvčí.

Podle informací MF DNES při požáru roubenky na Janových boudách zemřel ve věku 82 let patriot a významný jelenář Josef Tylš. Na hory přišel v roce 1957 a zanechal za sebou výraznou stopu. Jeho jméno je také spojené s významným dřevařským rodem, byl zetěm Friedricha Kneifela.

Šedesát let se staral o jeleny. Ohni podlehl i velký kus krkonošské historie, hajný totiž sbíral rohačky i dobové dokumenty. Sám kdysi svážel na rohačkách dřevo i mléko. V novodobé historii hor obnovil tradici sjezdů na rohačkách z Malé Úpy do polských Kowar. I díky tomu se konají retro závody přímo v Malé Úpě. Chalupa byla známá i z dokumentu Pavla Štingla Jakou řečí mluví Pánbůh…?

Hasiči zasypávali hořící budovu sněhem:

Chalupa shořela takřka úplně: