Hasiči druhý den likvidují požár štěpky, hektarovou skládku musí prolít

V první fázi likvidace požáru zajistil majitel areálu nakladač na rozhrnování štěpky.

Požár v Chlaponicích, které jsou součástí Drhovle, pak likvidovali společně písečtí profesionální a dobrovolní hasiči. Ukázalo se však, že je většího rozsahu a je třeba zásah těžší techniky.

„Takovou techniku nemáme, proto jsme si ji museli vyžádat od operačního střediska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Konkrétně šlo o tři nákladní auta, nakladač a pásové rypadlo,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Požadovaná technika dorazila do Chlaponic ve středu dopoledne ze záchranných rot profesionálních hasičů ve Zbirohu, Hlučíně a Jihlavě.

„Z jihočeských jednotek na místě zasahují s cisternami profesionální hasiči z Písku a Strakonic a jednotky dobrovolných hasičů z Písku, Protivína, Mirovic, Štěkně a Blatné. Těžká technika rozebírá a odváží skladovanou štěpku. Cisternami hasiči dovážejí vodu na její prolití,“ popsala Matějů.

Ani ve středu odpoledne nedokázal velitel zásahu odhadnout, jak dlouho ještě budou dohašovací práce na místě trvat.

Podle starosty Drhovle Jiřího Bláhy požár štěpky místní obyvatele nijak neohrožoval. „V úterý odpoledne se ze soukromé skládky kouřilo, ve středu už to hasiči začali rozebírat a prolívat vodou. Je to velký areál, zabere jim to hodně času,“ podotkl Bláha.

Začátkem ledna hořela skládka dřevotřískové drti v Nové Cerekvi na Vysočině. Hasičům nakonec zásah trval jedenáct dnů.