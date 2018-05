Za tragický výbuch padlo obvinění, muž skladoval plyn v nevyhovující hale

Co přesně způsobilo samotný výbuch plynu, policisté ani po více než desetiměsíčním vyšetřování nezjistili. Přesto shromáždili dostatek důkazů o pochybeních a v těchto dnech obvinili dvaašedesátiletého muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu až desetiletý trest.

Požár skladu tlakových lahví s jejich výbuchy ochromil část Plané na Tachovsku loni 30. června. Když hasiči po několika hodinách požár zdolali, mezi troskami našli mrtvého devětapadesátiletého muže.

„Při výbuchu byl těžce vážně zraněn a následně uhořel,“ zjistili experti.

Policie si vyžádala při pátrání po příčině požáru a jeho možných vinících velké množství posudků z různých oborů. Proto k obvinění muže přistoupila až nyní.

„Na základě provedeného šetření, vyslechnutých svědků a zejména ze znaleckých posudků z různých oborů je zřejmé, že dotyčný po blíže nezjištěnou dobu, nejméně v obdobní několika let, skladoval propanbutanové lahve v objektu, který k takové činnosti nebyl zkolaudovaný. Zároveň sám nebo prostřednictvím dalších osob prováděl přepouštění propanbutanu, tedy přečerpával ho z jedné lahve do druhé, aniž by k tomu měl příslušné oprávnění,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Odpověď na to, co výbuch plynu a následný požár iniciovalo, ale experti policistům nedali.

Jisté ale je, že po prvním výbuchu se rozhořel v areálu skladu tlakových lahví velký požár. Při něm pak řada lahví s propanbutanem explodovala. Kusy rozervaného kovu létaly i do okolí skladu, kde jsou budovy firem i obytné domy.

Hasiči při zdolávání požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, na pomoc byly povolané profesionální i dobrovolné jednotky ze širokého okolí i sousedního Karlovarského kraje.

Hasiči s policisty evakuovali lidi v půlkilometrovém okruhu kolem skladu, uzavřeli silnice, záchranáři dokonce nechali zastavit provoz na blízké páteřní koridorové železniční trati mezi Plzní a Chebem. Situaci ze vzduchu monitoroval přivolaný policejní vrtulník.

