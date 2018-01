Rodině po Vánocích shořel dům. Pomáhá jí teď celý Rychvald

Čtyřčlenná rodina přišla o střechu nad hlavou, následky požáru byly fatální. Může se však spolehnout na své okolí.



Náhradní přístřeší jí nabídlo kromě rodiny i několik sousedů. Lidé nosí oblečení, nábytek, obec uspořádala sbírku. Už u požáru prý jeden z policistů kroutil hlavou. „Ptal se mě, kde to žijeme, že tady jsou všichni a pomáhají. Někdo chystal jídlo, někdo čaje. My to tak tady v ulici prostě máme,“ říká s neskrývaným dojetím Jakub Řeřicha.

Ke spáleništi s rodinou dorazil 28. prosince až ve chvíli, kdy šest jednotek hasičů dohašovalo. „Byli jsme na Olešné, na výletě a rodinné návštěvě. Volala mi kamarádka sousedka a hrozně moc plakala. Slyšela jsem v telefonu sirény a měla jsem strach, že se něco stalo někomu z její rodiny. Takže ve chvíli, kdy mi řekla, že nám hoří dům, se mi vlastně ulevilo, že jsou všichni v pořádku,“ podotýká Kateřina Řeřichová.

Náhradní bydlení si mohli vybírat

Přesto, byť byly škody jen materiální, se požár na domu podepsal fatálně a z místa je prakticky spáleniště. Z Řeřichových se tak v tu chvíli stali bezdomovci. Na pár minut, než jim stihlo několik lidí nabídnout dočasný azyl. „Dostali jsme asi čtyři nabídky od sousedů, od rodičů, a dokonce i jedné naší známé z Karlových Varů. I město nám nabídlo náhradní ubytování,“ popisuje Jakub Řeřicha.

Nakonec rodina využila možnosti zůstat dočasně u kamarádů ze stejné ulice. Mezitím si zařizují dočasné bydlení v domě, jehož první patro jim nabídl další ze sousedů. Dům stojí přímo naproti místu, kde donedávna žili. „Tam budeme asi devět měsíců až rok, než se nám podaří zařídit si nové bydlení,“ vysvětlil Řeřicha. Aktuálně rodina čeká zejména na zprávu hasičů. Tu pak předá pojišťovně.

Kritika hasičů na sociální síti je nadzvedla

Od požáru prakticky denně nabízí někdo Řeřichovým pomoc. Finanční a třeba i materiální. Většina věcí v domě shořela a i to, co se na první pohled jevilo jako zachráněné, bylo nakonec na vyhození. „Jsou to naši známí, ale často i anonymní dárci, kteří nám pomáhají. Pro všechny bychom chtěli v létě udělat velkou akci v ulici. Takové poděkování,“ dodal Jakub Řeřicha.

Pozváni budou určitě i dobrovolní hasiči z Rychvaldu, kteří byli na místě jako první. „Nadzvedlo mě, když někdo na Facebooku kritizoval jejich práci. Byli úžasní, stejně jako další zasahující hasiči z ostatních jednotek,“ podotkla Kateřina Řeřichová, která se svým manželem vychovává dvě děti v teenagerovském věku.

Už několik dní lidé také posílají peníze na konto veřejné sbírky, kterou se po nešťastné události rozhodli vyhlásit zástupci Rychvaldu. Lidé mohou přispívat do 12. února, kdy bude sbírka ukončena a peníze zaslány rodině. Na začátku týdne bylo na účtu podle starostky Rychvaldu Šárky Kapkové zhruba 60 tisíc korun. Peníze rodina využije zejména na vybavení provizorního bydlení, na stavbu nového domu by měla dostat peníze z pojištění.