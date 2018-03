Ve vyhořelém domě byl nepořádek, líčí sousedé po tragédii na Znojemsku

„Ten dům koupil v exekuci soukromý vlastník ze Znojma a rodina ho měla v pronájmu. Nebyli u nás trvale hlášení, pocházejí z Hodonic. Rodina tu bydlela necelé dva roky,“ sdělil oleksovický starosta Zdeněk Koukal.

Rodina podle místních obyvatel byla chudá, vystupovala ale slušně. „Problémy jsme s nimi jako úřad neměli, prakticky jsme o té rodině ani nevěděli,“ podotkl Koukal.

Podle paní Jany, která nechtěla uvést své příjmení, v domě panoval velký nepořádek. „Podle mě se ten binec musel vznítit od nějakého přímotopu, který měli. Je to strašná tragédie,“ prohlásila.

„Nepořádek v domě skutečně byl, s tím se ale setkáváme poměrně běžně. Při určování příčin požáru bych se tím neřídil,“ poznamenal k tomu mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Podle policejní mluvčí Lenky Drahokoupilové zabere vyšetřování týdny až měsíce.

Matka s dětmi obývala stejný pokoj

V domě bydlela rodina tvořená čtyřmi dospělými a třemi dětmi. „Šlo o osmiletou holčičku, která chodila do druhé třídy ZŠ Prosiměřice, čtyřletého kluka a jedenáctiměsíční mimino, které uhořelo. Další dvě děti se nadýchaly zplodin,“ přiblížil Pavel Komín, který žije naproti vyhořelému domu.

„Normálně nespím, ale občas si vezmu prášek na spaní, což jsem udělal i nyní, takže mě v noci vzbudila manželka. To už stála v ulici lajna hasičských aut a z oken toho domu šel už jen bílý dým. Kluci od nás, co to hasili jako první, říkali, že plameny šlehaly až na střechu,“ popsal Komín.

Děti, které se nadýchaly zplodin, vynesli hasiči ven, ale nepodařilo se jim je oživit. Jejich invalidní babičku, která rovněž zůstala v domě, převezli záchranáři vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Není však v ohrožení života.

Další tři dospělí skončili ve znojemské nemocnici, ale matka s otcem dětí se už během dopoledne k domu vrátili.

Podle zjištění iDNES.cz obývala matka s dětmi stejný pokoj. „Kdo se kde nacházel, je předmětem šetření,“ uvedl Mikoška.

Oleksovice už dva tragické požáry zažily

V Oleksovicích podle starosty zemřely vinou požáru děti už potřetí. „Podobná tragédie se tady stala po válce v rodině Šulákových, tehdy uhořely taky tři děti. A potom někdy v 60. nebo 70. letech umřely další dvě děti,“ vybavil si Koukal.

Další požár nedalekého domu před zhruba padesáti lety si pamatuje také Pavel Komín.

„To taky málem uhořela tři děcka ve věku sedm, pět a tři roky. Vzadu v přístěnku bylo seno, které děti zapálily, naštěstí byl pod tím písek, do kterého skočily, a tak se zachránily,“ vylíčil.