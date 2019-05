V Praze našli při požáru bytu granát a tělo ženy. Zřejmě ji někdo zavraždil

Hořet začalo v Hasově ulici ve čtvrtek ráno.

„Událost dostali nahlášenou po deváté hodině ranní hasiči, s tím, že z bytu vychází kouř. Jednotka tak provedla násilný vstup do bytu, kde našla podezřelé předměty, proto přivolala pyrotechniky. V bytě také byla nalezena jedna osoba, kterou předali do péče záchranářů. Ti ji resuscitovali, podle mých informací ale neúspěšně,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Mluvčí záchranné služby Jana Poštová doplnila, že v bytě byla nalezena žena mezi 30 a 40 lety, už bez známek života.

Přivolaní pyrotechnici poté rozhodli o evakuaci domu do doby, než se jim povede potvrdit nebo vyloučit, že se v bytě našla munice, a případně i to, jestli byla ostrá. To se stalo po několika hodinách.

„Ukázalo se, že se v bytě našel granát, byl ale nefunkční,“ uvedl Hulan. Pyrotechnici tak zrušili ochranné pásmo a lidé se mohli vrátit domů. Zrušen byl i plánovaný příjezd evakuačního autobusu a nemusel dorazit ani povolaný Červený kříž.

Policie nyní na místě případ dál vyšetřuje, kvůli pyrotechnické hrozbě se do bytu dostala až po jedné odpoledne. Navečer pak oznámila, že ženu nalezenou v bytě někdo zavraždil.