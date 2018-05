ŽIVĚ: Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Hostivaři, vyhlásili zvláštní poplach

Hasiči vyzývají, aby lidé nevětrali a nechodili k místu požáru. Kolem 14. hodiny se konstrukce haly propadla. „Rozloha požářiště se zvětšila na 60 x 150 metrů,“ informovali pražští hasiči.

Požár je velmi rozsáhlý a místo zásahu hasiči rozdělili na tři úseky. Soustředí se především na to, aby oheň nedosáhl na vedlejší haly. „Nejsme si úplně jistí, co tam hoří, ale podle všeho by to měly být sklady molitanu,“ řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.



Okolí požáru policisté uzavřeli. Po ohlášení požáru na místo vyjelo dvaadvacet jednotek - dvanáct profesionálních a deset dobrovolných. Rovněž na místo vyrazila i chemická služba z Petřin.



Posléze museli zasahující hasiči na pomoc povolat posily, kvůli nedostatečnému množství vody, přijely na místo další cisterny.

Velitel zásahu na pomoc zavolal i vrtulník s bambi vakem. Stoupající kouř z požáru je vidět desítky kilometrů daleko i v obcích v okolí Prahy.