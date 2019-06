V chátrající budově obývané bezdomovci hořelo, dva se nadýchali kouře

V nezkolaudované budově začalo hořet krátce po osmé hodině. Pravděpodobně vzplál nepořádek naházený ve výtahové šachtě.

Hasiči museli několik bezdomovců dostat ven s pomocí plošiny záchranářského žebříku, kvůli hustému kouři totiž lidé nemohli sejít z horních pater budovy po schodech dolů.

„Evakuovali jsme devatenáct lidí,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

U požáru bylo několik vozidel záchranné služby a policie, hasiči zasahovali uvnitř domu v dýchacích přístrojích. Povoláno bylo osm jednotek.

„Využili jsme i Bobcat, tedy malý nakladač, ze stanice Košutka, jehož pomocí vyskladňujeme nepořádek z šachty a hasiči ho prolévají,“ dodal Poncar.

Záchranáři se postarali o dva lidi, kteří se lehce nadýchali kouře. „Nikdo není ohrožený na životě. Příčinu požáru objasní až další vyšetřování,“ uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová.

Do zmíněné budovy vyjíždějí hasiči nejméně jednou za měsíc. „Zásahy tam bývají komplikované, protože nikdo neví, co dalšího si lidé obývající budovu do objektu ještě přitáhli a nevíme, jaké tam mohou být chemické substance,“ upozornil Poncar.

Kontroverzní budova na levém břehu Úslavy se začala stavět už v devadesátých letech. Jejím vlastníkem je David Houser, který se chátrající objekt snažil v minulosti prodat městu. Radnice ale jeho nabídku odmítla. Dům je zčásti postavený načerno a horní tři podlaží vznikla v rozporu se stavebním povolením.