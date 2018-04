Povodí Vltavy hledá řešení, aby vodáci projeli úsek pod nebezpečnou skálou

Pracovníci Lesů České republiky apelují na vodáky, aby do skončení sanačních prací na Barevní skále u Českého Krumlova v tomto místě Vltavu nesplouvali a spolu se správcem řeky a krumlovskou radnicí hledají provizorní řešení.

Poté, co začátkem týdne označil soudní znalec stav vrcholové partie skály za havarijní, začaly Lesy ČR zabezpečovat svou místní komunikaci pod ní, kterou využívají cyklisté a chodci.

„Cestu pod skálou natvrdo uzavřeme dvoumetrovým plotem od čtvrtka. A za ní začíná řeka, kde tvrdíme, že je nebezpečné ji splouvat. Na ní musí udělat nějaké opatření Povodí Vltavy nebo kempy. Nevím, proč by v květnu nemohli vodáci skončit Na Pískárně. Horolezci už nebezpečí pochopili a nelezou na skálu, tak by to mohli pochopit i vodáci a nejezdit pod ní,“ uvedl Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov.

Ačkoli lesáci by nejraději Vltavu až do odstranění rizika odlomení až tisícitunového bloku zavřeli, Povodí Vltavy o této variantě neuvažuje.

„Hledáme řešení, ale rozhodně se nebude zastavovat řeka. Nebezpečný úsek označíme a u levého břehu se udělá nějaká šupna, něco jako na Herbertově. Ale potřebujeme to probrat společně s ostatními partnery, tedy se Státní plavební správou, lesy a městem,“ popsal ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zídek.

Původně to vypadalo, že by mohl být pro vodáky uzavřený celý úsek mezi Větřním a kempem v Novém Spolí, což by výrazně zkomplikovalo provoz půjčovnám lodí.

„Nemáme zatím nic potvrzeného, ale s variantou částečného zprůjezdnění počítáme, je asi nejschůdnější pro všechny - po finanční stránce je to nejméně nákladné, pro půjčovny schůdné. Mohli bychom klienty regulovat, ale pak jsou tam mraky lidí, kteří jezdí na vlastní pěst, a to už bychom neovlivnili a víme, jak to tady se zákazy průjezdů je,“ řekl pro ČTK Pavel Mačuda z firmy Ingetour, která provozuje u řeky několik tábořišť i půjčoven lodí.

Státní lesy nyní jako vlastník skály připravují technické podklady pro firmu, která uvolněný blok z jejího vrcholu odstraní.

„Budeme soutěžit dodavatele stavby, práce by mohly začít na přelomu května a června. Pokud vše půjde hladce, mohla by to firma stihnout do začátku letní sezony,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.