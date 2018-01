Beton místo stromů. Lidem v Žamberku vadí hráze proti velké vodě

Po téměř deseti letech příprav se loni břehy Divoké Orlice v Žamberku proměnily ve staveniště. Začala tam vznikat soustava betonových zdí provázená kácením stromů a dalšími pracemi spojenými s ochranou proti povodním.

Na podzim se však stavební firma ocitla ve finančních problémech a Povodí Labe i žamberská radnice se s ní rozloučily.

Část veřejnosti, která považuje stavbu protipovodňových opatření za naprosto necitlivou, tuto zprávu přijala s úlevou. Platí to třeba i o Růženě Kalouskové, která bydlí na pravém břehu řeky.

„Ještěže zkrachovali. Bylo to absolutně nepřipravené a neúčelné. Zdi se stavějí tam, kde nikdy nebyla voda, a kdyby přišla, budou je odstřelovat. Bylo to tady nádherné a to, co teď dělají, je proti normálu,“ postěžovala si.

Změny stavbu zdrží i zdraží

Stavbu kritizuje řada lidí a několik desítek z nich dorazilo na úterní mimořádné jednání zastupitelů, které iniciovala tamní opozice. S hledáním nového zhotovitele stavby někteří totiž spojují šanci na změny dosavadního projektu.

„Povodí Labe realizuje přesně to, co město navrhlo. Nechceme dělat to, co vy nechcete,“ řekl v průběhu diskuse investiční ředitel státního podniku Povodí Labe Petr Martínek.

Zároveň zdůraznil, že jakékoli zásadnější návrhy na změny mohou znamenat zdražení i zdržení akce. Prozatím se i přes přerušení prací podle něj dá splnit termín dokončení do prosince roku 2019.

Jednání trvalo téměř čtyři hodiny a atmosféra byla místy napjatá. Místní považují projekt za zpackaný. na břehu podle nich vyrostla betonová obluda

„Padesát procent současných stromů zmizí. A jak je možné udělat z města Žamberka suchý poldr? Navrhuji, aby bylo na Povodí Labe podáno trestní oznámení za obecné ohrožení. Všichni v Žamberku jsou v nebezpečí,“ volal například zvýšeným hlasem Petr Wolf.

Dokonce navrhl, aby byly betonové zdi posunuty více do toku řeky a zbylo tak více místa pro stromy.

Lítost nad kácením 192 stromů vyjadřovali i ti, kteří se už se stavbou smířili. Výbuch smíchu i hvizd si vysloužilo upozornění zastupitele Tomáše Ulrycha, že na bannerech ukazujících veřejnosti břehy po skončení prací stromy jsou, zatímco projekt s nimi nepočítá.

„Bannery zpracoval projektant, který nedokázal z původních fotografií stromy vyretušovat,“ vysvětlil lapsus matoucí veřejnost vedoucí odboru obrany a krizového řízení žamberské radnice Vladimír Fikejs, který má stavbu na starost.

Představitelé radnice i vodohospodáři veřejnost uklidňovali, že místo dosavadních stromů se vysadí jiné. I když jinde - za zimním stadionem a na louce za zdí poldru.

Při jednání také zaznělo, že na levém břehu Havlíčkova nábřeží bude více než stovka metrů betonové zatáčky odbourána, kvalita zdi neodpovídá technickým požadavkům.

Nahradí ho dílo s lepší kvalitou. V určených místech se počítá se sjezdem a výjezdem na korytu, s komunikací pro pěší, která však nebude chodníkem, ale také s navýšením investice na opravu poničené místní silnice.

Nestavíte zdi zbytečně? ptali se lidé odborníků

Jeden z návštěvníků se ptal na finanční kompenzaci toho, že jako podnikatel přišel v době prací o většinu svého zisku, další poukázal na to, že se projekt vytvářel pomocí matematických modelů, ale nebral v úvahu zkušenosti z povodní lidí, kteří je osobně zažili.

Někteří jsou v modelu zahrnuti do zaplavené oblasti, přitom nebyli zaplaveni ani pětisetletou vodou. „Hydraulické výpočty prokázaly, že ochrana Havlíčkova nábřeží by nebyla bez opravených zdí dostatečná,“ zdůraznil technický dozor stavebníka Marcel Chmelík.

Zástupci Povodí Labe rovněž přítomné ujistili, že protipovodňová opatření neohrozí obyvatele místních částí Betlém a Polsko.

Albertova ulice bude v případě povodně ochráněna speciálními vaky nebo že se v případě hrozby povodní skutečně počítá s případným bouráním části betonové zdi na louce za střediskem Povodí Labe.

Zazněla i slova zastupitelů, že „každá změna bolí, ale vždy je něco za něco a je třeba věřit odborníkům“. Navíc betonové zdi nemusí zůstat v této podobě vždycky, mohou se nechat zarůst zelení.

V závěrečném usnesení zastupitelé mimo jiné uložili starostovi Jiřímu Dytrtovi dále jednat s Povodím Labe o připomínkách občanů a rovněž mu dali za úkol, aby je o průběhu těchto jednání pravidelně informoval.