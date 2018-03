Po pěti letech se v Třebíči rozhodli dobudovat obranu proti velké vodě

Je to už více než pět let, co v Třebíči dokončili protipovodňové valy přímo v centru blízko Karlova náměstí. Stálo to tehdy 130 milionů.

Teď chtějí dokončit celý obří projekt, jímž se zabývají už více než dvanáct let. Tehdy vše začalo rekonstrukcí Svojsíkova nábřeží, jež vede z centra města ke koupališti Polanka.

Radní teď vybrali pražskou firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, aby za necelého půl milionu korun vytvořila studii. Podle ní pak vedení města a Povodí Moravy rozhodnou, jak se bude postupovat dál.

„Bude se zjišťovat, kolik lidí tam bydlí a co všechno v tom území je. A jaké by mohly být škody, kdyby došlo k zaplavení. Pak se to vyhodnotí a podle toho k tomu přistoupíme,“ popisuje třebíčský místostarosta Milan Zeibert.

Pokud se tam nakonec budou protipovodňové valy vytvářet, mohly by se stavbou pomoci dotace. Radní po poradě s Povodím Moravy oslovili firmy, jež se touto specifickou činností zabývají.

Dvě z nich se nakonec o zakázku na vytvoření studie přihlásily a radní vybrali tu pražskou. Ta svou práci odevzdá do konce letošního října. Pak se bude rozhodovat o dalším postupu.

„Následně to bude záležitost Povodí Moravy s tím, že někde je to na rozhraní řeky a městského majetku, proto se na tom podílíme,“ doplnila Marie Černá, místostarostka města.

Ve hře jsou různé možnosti. Třeba bude nutné budovat větší zábrany, možná ale jen minimální. „To teď nevíme. Uvidíme, co tam ve studii vymyslí,“ podotkla Černá.

Velké povodně trápily město opakovaně, naposledy v roce 2006

Třebíčští v minulosti poznali, co dokáže velká voda. Třeba v roce 1985 pluly loďky přímo na dnešním Karlově náměstí blízko budovy radnice. Vzadu za poštou měli hladinu v prvních patrech domů. Na chodnících v židovské čtvrti sahala voda lidem po pás.

Tehdy však ještě nebyly domy v židovské čtvrti opravené a voda na nich nezpůsobila tak vysoké škody, jaké by mohly nastat teď. Židovské domy byly původně postaveny na naplavenině, povodně je proto dříve postihovaly při jarním tání celkem pravidelně.

Napjatá situace byla ve městě i při povodních v roce 1997 nebo v roce 2006. Před více než pěti lety proto pod náměstím opevnili břehy a zvýšili kapacitu říčního koryta. Více ochránili i Kočičinu, kde rozlitá voda v minulosti také škodila.

Navíc v případě potřeby jsou hasiči připraveni postavit mobilní zábrany, které by měly ochránit před záplavami židovskou čtvrť zapsanou na seznam památek UNESCO. Za hliníkové „ploty“ město už dříve zaplatilo necelých šest milionů korun. Před pěti lety se upravilo celkem 981 metrů toku. Řeka by v těch místech měla zvládnout i stoletou vodu. Předtím koryto udrželo bez rozlití jen asi dvacetiletou vodu.

Pracím předcházela také pomoc místních obyvatel. Radnici poskytli svoje fotky z povodně a na jejich základě se vytvořila důležitá digitální mapa. V ní se vyznačila zatopená území, což bylo zaneseno do protipovodňového plánu.