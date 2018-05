Na Příbramsku záplavy způsobily milionové škody, v Obecnici přišli o most

Po bleskových povodních sčítají škody obyvatelé Obecnice na Příbramsku. Kromě poničených silnic a zatopených sklepů, došlo kvůli záplavám také ke kontaminaci vody v obecním vodovodu a místní jsou tak odkázáni na přistavené cisterny.

„Bohužel jsme museli přívod vody do domácností zastavit. Ti, co mají vlastní studny, by si měli vodu také nechat zkontrolovat. Pokud ji chtějí i nadále používat, doporučujeme aby ji pořádně převařili,“ upozorňuje starosta obce Josef Karas a dodává, že momentálně už jsou všichni zpátky ve svých domovech a probíhá odklízení následků vydatných dešťů.

Podle prvotních odhadů způsobila povodeň škody zhruba za deset milionů korun. Voda poškodila i most,který je z bezpečnostních důvodů uzavřen.

„Voda nám vzala několik silnic a část obce stále zůstává neprůjezdná. Uzavřen je i zdejší most, o jehož stavu bude muset rozhodnout odborník,“ dodává starosta.

„Předpokládám, že následky budeme likvidovat celý víkend. Konečnou výši napáchaných škod bychom tak mohli znát možná během pondělí,“ uzavírá Karas.

Třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásili v noci hasiči v v Zaječově na Berounsku, kde voda poškodila kanalizaci a zatopila sklepy. Několik rodin bylo připraveno na evakuaci, ta nakonec neproběhla.

V pátek do Zaječova přijeli pracovníci Povodí Vltavy, kteří zkontrolovali stav dvou potoků, které byly v noci rozvodněné.



Hladina vody klesá

Podle mluvčí středočeských hasičů Vladimíry Kerekové se situace začíná pomalu zklidňovat a aktuálně už není nikde ve středních Čechách vyhlášen ani druhý povodňový stupeň. Hasiči nicméně i nadále zůstávají v pohotovosti, protože na několika místech začalo zase pršet.

„Před chvílí mi volali kolegové, že na Příbramsku v některých částech opět prší, takže jen těžko odhadneme, jak se to bude nadále vyvíjet. Momentálně už ale na většině místech zasahují pouze dobrovolné jednotky,“ upřesňuje Kereková s tím, že lokální záplavy způsobilo extrémní sucho, jenž trápí celou republiku.

„Takhle situace by nikdy nenastala, kdyby pršelo po celém republice. Bohužel půda je tak vyprahlá, že nezvládla pojmout to obrovské množství vody a následně tak došlo k lokálním záplavám,“ vysvětluje mluvčí.

Prudký liják v noci ze čtvrtka na pátek zasáhl především oblast Brd,kde se zvedly hladiny některých potoků. Třetí stupeň byl vyhlášen také v Obecnici na Příbramsku a druhý v Hořovicích na Berounsku.