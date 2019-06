Přívalové deště v Bílsku vytopily domy. Voda sebrala plot i kusy dřeva

Přívalový déšť přišel v podvečerních a nočních hodinách. Rozvodnil se Bílský potok a nadělal škody v několika obcích.

„Zasahovalo zhruba šedesát hasičů. Pomáhali jsme s evakuací jednoho člověka v Bílsku. Nyní probíhají úklidové práce,” popsal Ota Šmejkal, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Strakonice.

Velmi zasažená byla třeba obec Bílsko, kde se stéká Bílský a Měkynecký potok. „Déšť byl tak silný, že to koryto nebylo schopné vzít. Nad hrází jsme měli proud a 30 až 40 centimetrů vody. Bílský potok se tolik nerozvodnil, ale za dvacet let, co tady jsem, se Měkynecký potok nikdy tolik nevylil. Je to srovnatelné s rokem 2002,” popsal starosta Jiří Kulík.

Voda v obci natekla do několika domů. Statiku objektů ale nenarušila. Lidé budou dnes uklízet celý den.

„Strašně pršelo a najednou přišla velká voda. Prorazila mi plot a vzala dřevěnou hranici špalků. Mně se to stalo už pošesté. Teď jsem měla na dvoře tak dvacet centimetrů vody,“ popsala pětasedmdesátiletá Marie Kobernová, které voda poničila zahradu a natekla do domu.

Velká voda nadělala problémy také v Táboře, kde se sesunula půda na cyklostezku u Lužnice, která vede ulicí Na Bydžově a spojuje centrum se sídlištěm Nad Lužnicí. Stalo se to kolem 21. hodiny. Stezka je teď uzavřená a nyní na ní pokračuje úklid.

„Nevím, proč to ještě není odklizené. Jel jsem dnes ráno do práce kolem tři čtvrtě na šest a doufal jsem, že už to bude. Podle mě se svah sesunul, protože na jeho vrcholu se nyní staví domy, vykácely se tím pádem stromy i s kořeny a půda se tak na svahu nedrží,“ uvedl muž bydlící v ulici Na Bydžově.

Dodal, že na místě už několikrát odklízel velké kameny, které spadly ze svahu. „Bavíme se o tom už měsíce a takhle to dopadlo. Jezdí tudy spousty cyklistů, pěších, sanitky a lidi, kteří tu bydlí. To to mají všichni objíždět, co když se někomu něco stane?“ dodal.

Vedoucí stavby oponoval, že je stavba zabezpečená sítěmi proti pádu kamení a zeminy. Prohlásil, že za vše může špatně udělaná kanalizace v ulici Martina Koláře, která je nad svahem. Tvrdil, že její kapacita je nedostatečná a přívalové deště nezvládá.

V Křemži byl denní úhrn srážek 71 milimetrů

Kvůli nočním bouřkám doprovázeným přívalovým deštěm zasahovali hasiči v Jihočeském kraji od sedmi hodin večer do půlnoci u čtyřiceti událostí.

„Nejčastěji bylo potřeba čerpání vody ze sklepů, například v Českém Krumlově, Táboře, Křemži, na Včelné, v Českých Budějovicích a Drahonicích,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Vodu ze sklepů čerpali hasiči celkem na dvaceti místech, na čtyřech místech ji čerpali z ucpaných kanálů. V Táboře, Českém Krumlově, Hrdějovicích, Kosmu, Borových Ladách a Cehnicích také uklízeli vozovky, které zaplavilo bahno a půda, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově odstraňovali čtyři spadlé stromy.

„V Hluboké nad Vltavou jsme vyprošťovali dvě osobní auta uvázlá v laguně. Nejvíc práce jsme měli v obci Bílsko na Vodňansku, kde prudký přívalový déšť zatopil rodinný dům,“ upřesnila Matějů.

Jihočechy ve čtvrtek potrápily dvě vlny bouřek, jedna přecházela kraj odpoledne a druhá večer.

VIDEO: Svah se v Táboře sesunul na cyklostezku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Českých Budějovicích do dnešního rána napršelo 62 milimetrů. Byly to krátké, ale mimořádně intenzivní srážky, kdy za hodinu napršelo 40 milimetrů.

„Jižně od krajského města byly bouřky ještě silnější. V Křemži jsme naměřili denní úhrn k dnešnímu ránu 71 milimetrů, ale během deseti minut napršelo přes 20 milimetrů. To už je hodnota katastrofického deště, na podmínky České republiky je to mimořádně intenzivní. Jsou to srážky které se vyskytují v tropech, ale tady je to výjimečné,“ popsal hydrolog Tomáš Vlasák.

Večerní bouřková vlna přecházela hlavně přes Šumavu a během ní spadlo nejvíc vody v Šumavských Hošticích u Vimperka. „Tam do dnešního rána napršelo 100 milimetrů. V kopcovitém terénu voda rychleji stoupala a zvedla hladiny potoků. V Sudslavicích na Horní Volyňce byl třetí stupeň povodňové aktivity s pětiletou povodní a na Blanici na přítoku do Husince byla dvojka, ale nádrž povodeň zachytila,“ doplnil Vlasák.