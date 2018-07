Nadšenec si zamiloval poválečný traktor, vyrazil s ním až do Švédska

„Na cestu Skandinávií se ohromně těším. Pro mou ‚pětadvacítku‘ to bude zatěžkávací zkouška, ale věřím, že to společně zvládneme,“ uvedl před cestou Martin Havelka.

Za sebou má tento fanoušek stroje ze 40. let už několik delších cest. Vydal se například do Rakouska či Polska. V Rakousku se zetorem projel jednu z nejvýše položených silnic v Evropě, několikrát také ujel bezmála 800 kilometrů k Baltskému moři na každoroční sraz traktorů.

Právě tam se potkal se švédským sběratelem kultovních brněnských strojů Magnusem Larssonem. Na jeho pozvání nyní na sever Evropy zamířil.

V těchto dnech jede přes Polsko do přístavu Svinoústí, kam by měl dorazit dnes. Tam se Havelka nalodí na trajekt a přepluje do Švédska.

Mírně upravil součástky, střechu ale nepřidělal

Na cestu přes moře, ačkoliv bude v noci, se Havelka těší. Pro jeho zetor to totiž bude premiérová cesta lodí. „Letos mám v plánu poprvé jet na traktoru i cestu zpět, tak uvidíme, jestli se to splní,“ přiblížil.

První zastávkou na severu bude město Ystad, kde sídlí muzeum brněnského Zetoru. „Samozřejmě budu muset cestu přizpůsobit terénu i počasí,“ doplnil Havelka. Nejen proto, že jsou severské země se svým počasím nevyzpytatelné, ale také proto, že Havelkova „pětadvacítka“ nemá střechu, jak je pro tento model typické.

Nadšenec sice stroj, který si pořídil v roce 2010, více než rok upravoval, žádnou střechu mu ale nepřidělal. Doplnil jen kufr na věci a mírně upravil součástky k řízení, aby na traktoru mohl bezpečně ujet i dlouhé expedice.

O výpravě Martina Havelky do Švédska vědí i v brněnském Zetoru a fandí mu. „Jsme potěšeni, že i naše nejstarší modely oslovují spoustu nadšenců, kteří takto dokazují veřejnosti, že i stroj starý téměř sedmdesát let zvládne tak dlouhou cestu, na jakou se vydal pan Havelka,“ sdělil ředitel finančního úseku Zetoru Lukáš Krejčíř.

„Pětadvacítka“, která poprvé vyjela v březnu 1946 tehdy ještě z dílen Zbrojovky Brno, byla ve své době v mnohém převratným strojem. Měla vylepšenou přístrojovou desku, traktor měl nastavitelný rozchod předních a zadních kol nebo měl pohodlné polstrované sedadlo.