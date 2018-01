Za pouzdro pro sportovce dostal cenu, teď i díky ní míří k zákazníkům

„Výhra v soutěži a s tím spojená peněžní odměna byly stěžejní a skutečně mi pomohly projekt rozjet. I tak jsem do podnikání musel vložit část rodinného rozpočtu a stovky hodin práce. Mám proto obrovskou radost z toho, že se Binder podařilo dostat do prodeje,“ přiblížil rozjezd podnikání Martin Skalník.

Všechny zipy jsou uvnitř

Binder se nepohybuje na zádech a běžce nijak neomezuje v pohybu. Do pouzdra lze uložit mobilní telefon, klíče, doklady a peníze, sluchátka nebo vstupenky na festival. Ten, kdo je má na sobě, se nemusí obávat krádeže, všechny zipy jsou totiž zevnitř.

Pouzdro se prodává ve dvou modelech, před koncem roku za 990 korun. Netradiční batoh Binder vyrábí Martin Skalník v České republice a z českých materiálů.

„Zájemci se mi už hlásí sami, nečekal jsem to. To jsme ještě ani neudělali zásadní investici do reklamy,“ uvedl Skalník. Příští rok chce prodávat i přes e-shop. A chystá rozjezd firmy Mask.

Pod její hlavičkou hodlá vyrábět nejen Binder, ale i další zavazadla, na která je spoleh, i když je člověk v pohybu.