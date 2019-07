Poutní místo v Římově zatraktivní pro turisty. Oprava vyjde na 100 milionů

Každou neděli sem věřící chodí na bohoslužby, známým cílem poutníků je už od 17. století. Ale příští rok na jaře se areál v Římově na Českobudějovicku pro návštěvníky částečně uzavře. To kvůli rozsáhlým opravám, které se zde chystají. Obnovou projde kostel, ambit i křížová cesta s 25 kaplemi. Nastoupí stavaři, restaurátoři i sochaři.

Po rozsáhlé rekonstrukci bude místo návštěvnicky atraktivnější. „Dojde k opravám jednotlivých zastavení křížové cesty, renovací projdou fasády i střechy, uvnitř budou restaurovány nástěnné malby a varhany,“ vyjmenovává mluvčí Biskupství českobudějovického Miroslav Bína úpravy kulturní památky, která prý dosud byla udržována bez jasné koncepce.

Právě sochaři budou mít důležitý úkol. Mají vytvořit repliky všech soch ze zastávek křížové cesty, které nahradí originály.

„Kam přemístíme původní sochy, zatím nevíme. Možná budou v ambitu nebo je propůjčíme do muzeí. Ještě neznáme ani jména sochařů, všechna výběrová řízení na zhotovitele nás teprve čekají,“ podotýká mluvčí.

Stavba má začít příští jaro a potrvá nejdéle do roku 2022. Celkové náklady na obnovu dosáhnou 98,5 milionu korun, 93,5 milionu pokryje dotace z evropských fondů, zbytek dodá farnost.

Krov kostela je v havarijním stavu, střecha propouští, malby v kaplích křížové cesty po letech ztrácejí barvy. To se změní. Při rekonstrukci řemeslníci spraví i zeď kolem areálu. Kromě samotných staveb dojde také na mobiliář.

Restaurátorům projdou rukama obrazy i další sochy. Dále také textilní nebo kovové předměty jako misky, kalichy a svícny.

Čerstvou podobu dostane i zpovědnice a oltáře v ambitech. Nově bude volně přístupná zahrada vedle kostela. Sadové úpravy ji zkrášlí a vznikne v ní klidová zóna a místo pro meditaci.

Sochy z kapliček kradli zloději

Římovský areál založili jezuité a první stavbou byla Loretánská kaple vysvěcená v polovině 17. století. Následovala výstavba křížové cesty a ambitů s nástěnnými malbami. Nakonec vyrostl i kostel svatého Ducha.

„Jde o významnou barokní památku a poutní místo. Navštěvují ho i zahraniční poutníci. Je to vyhledávaný areál, proto jsme chtěli získat dotaci na obnovu,“ dodává Miroslav Bína.

V kostele se každou neděli konají bohoslužby. Vícedenní akce jsou pak v období Velikonoc, kdy se křesťané scházejí na pašijové bohoslužby a jiné obřady.

„Místní správce pořádá například májové pobožnosti nebo poutě k Panně Marii. Vrcholem jsou však každoročně právě Velikonoce a Vánoce,“ podotýká mluvčí budějovického biskupství.

Po dobu rekonstrukce však nastanou omezení hlavně z bezpečnostních důvodů. Pravidelné mše se po určitou dobu oprav nebudou sloužit vůbec.

Projekt vítá i samotná obec. „Jsme přesvědčeni, že obnova poutní místo a celý Římov ještě zatraktivní. Jsme za to velice rádi, že se místní památka opraví,“ těší starostu Lukáše Babku.

Podle jeho slov byla ve špatném stavu hlavně křížová cesta, kde sochy postupně nahradily malby, které jsou v dnešní době zašlé. „Kostel s ambity je na tom lépe, ale stavba po rekonstrukci prokoukne,“ předvídá Babka.

Starosta vzpomíná, jak po sametové revoluci sochy ze zastávek křížové cesty mizely. „Několik jich ukradli zloději, zbytek se odvezl do depozitu. Až se do kaplí vrátí repliky, bude to hezké jako v minulosti,“ věří starosta.