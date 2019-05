Když Jihlava nechce kolotoče na náměstí, postaví je světští u Tesca

Svatojánská pouť se odehraje ve dnech 26. června až 7. července. Místo jejího konání však bude pro mnohé nečekané. Část parkoviště provozovatelce atrakcí Marii Hubené pronajalo obchodní centrum Tesco. Magistrátu se najít vhodný náhradní prostor nepodařilo.

K Tescu by se podle Hubené měla vejít většina atrakcí od autodromu přes labutě až po řetízkové kolotoče a další atrakce. „Je to nakonec pro nás i finančně výhodnější než na náměstí,“ připouští Hubená.



Podle Hubené přišel na poslední chvíli s návrhem náhradního prostoru i jihlavský magistrát, který nabídl plochy amfiteátru Heulos. „Bylo to hodně narychlo a nebyli jsme si jistí, zda by šlo všechno udělat tak, jak bychom si představovali,“ vysvětluje Hubená, proč návrh magistrátu nakonec odmítla.

Ještě začátkem dubna vedení města tvrdilo, že mělo vytipováno deset lokalit, kde by se pouť mohla konat, ale ani jedna se neukázala jako vhodná. Jednou z nich byl i areál amfiteátru Heulos.



„Než jsme to stačili domluvit, vyřešili si to sami,“ říká primátorka

Podle dubnového prohlášení primátorky se tam lunapark nevměstná, protože atrakce jsou tak velké, že se na zpevněnou část nevejdou. A travnatá plocha by těžkou techniku neunesla.

Pak se ale Heulos znovu vrátil do hry. „Nabídli jsme variantu půl na půl. Těžké atrakce na zpevněné ploše a na nezpevněné ty lehké. Než jsme to stačili domluvit, vyřešili si to sami,“ vysvětluje primátorka Karolína Koubová (Fórum) s tím, že tato lokalita byla ve hře od samého začátku.

„První dohady s organizátory pouti byly o tom, jestli se tam vejdou, a pak se řešily termíny. Východisko jsme hledali od samého začátku a nebylo to až na popud občanů a humbuku, který se kolem pouti seběhl,“ zdůrazňuje.

Na náměstí nové vedení radnice nechce tento typ atrakcí pustit z toho důvodu, že údajně nekorespondují s historickou kulisou města. „Nejsme v tom jednotní, ale za mě je to dehonestace prostoru. A odmítám o tom mluvit jako o pouti. Jsou to pouze atrakce,“ uvedl začátkem dubna na tiskové konferenci první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Pouť Jihlavany rozdělila. Jedni odmítali, druzí psali petici pro

Za zachování jihlavské pouti vznikla dokonce petice a obyvatelé Jihlavy byli rozdělení na dva tábory. První hájili pouť na Masarykově náměstí, druhá polovina s nadšením kvitovala rozhodnutí radnice.

„Od samého začátku říkáme, že nejsme proti pouti jako takové. Jen by měla být v kultivovanější podobě,“ připomíná primátorka Koubová. Podle ní by se do historického centra hodila tradiční akce. Například ve stylu havířské pouti ke svatému Jánu.

„Ani kolotoče a houpačky by mi nevadily. Jen jich nesmí být tolik a v tak neestetickém provedení. Tak, jak je to nastavené nyní, to je velké, hlučné, barevné a po malé chvilce vás začne bolet hlava a chcete utéct. Já bych si přála, aby byli lidé na náměstí spokojení a strávili tam i celé odpoledne.“

Provozovatelka pouťových atrakcí Anna Hubená však stále zastává názor, že moderní pouťové atrakce na náměstí patří. „V jiných městech to jde. Například v Polné nebo ve Velkém Meziříčí. Nedávno byla pouť v Kutné Hoře, kde atrakce rozestavěli i na hlavní silnice a řidiči museli jezdit po objízdných trasách.“

Provozovatelka atrakcí si nechá změřit hlučnost poutě

Jedním z argumentů proti aktuální podobě pouti v centru města byla i hlučnost. „Po celých třináct let, kdy byla pouť na náměstí, se hudba vůbec nepoužívala. Pouze slabé mluvené slovo. Stejné to bude i u Teska. Mám v plánu, že si pozvu hygienu, abychom měli důkaz o tom, že hlukové limity nepřekračujeme,“ je rozhodnutá Anna Hubená.



Magistrát nadále hledá lokality, kde by do budoucna podobné atrakce jako lunaparky nebo cirkusy mohly hostovat.

„Máme pár míst vytipovaných a uvidíme, ke které variantě se přikloníme. Možná to bude i ten Heulos. Přijde mi to jako dobré místo,“ uvedla Karolína Koubová.

Dalšímu jednání a spolupráci s jihlavským magistrátem se Anna Hubená nebrání. „Vyšli nám vždy ve všem maximálně vstříc. To, že jsme se nyní názorově rozešli, neznamená, že by se nám dveře na magistrát uzavřely,“ dodala.