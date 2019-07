Potápěči se zabydlují na dně lomu, odstartoval pokus o týdenní rekord

Po poledni se ponořili do zatopeného lomu Slověnický mlýn u Lišova na Českobudějovicku. Stal byl ve 12:07. V hloubce deseti metrů mají oba muži připravenou speciální podvodní kabinu, takzvaný keson.

„Potápěči budou mít s sebou jídlo, spací sítě (hamaky) a spacáky, aby měli ve svém podvodním obydlí dostatečný komfort, a také vědecké vybavení, neboť celou dobu budou plnit technické a vědecké úkoly,“ popsal Jiří G. Souček, mluvčí projektu Czech Aquanaut: OneWeek.

„Dnes se musíme zabydlet, abychom tam mohli přežít. Kromě běžného potápěčského vybavení sebou musíme mít jídlo, věci na spaní nebo záchod,“ řekl před ponorem David Vondrášek.

„Budeme spolu ‚plavat‘ na procházky, hrát karty, když se budeme nudit a pít pivo,“ zmínil druhý z potápěčů Václav Gabriel. Narážel tím na experiment, při kterém se pokusí o pití čepovaného piva pod hladinou.

U celé akce budou i další lidé, kteří se podílí na měření různých dat a technických experimentech.

„Půjde o získávání dalších zkušeností a ověření technických i technologických postupů při dlouhodobých pobytech v uzavřeném prostředí bez možnosti okamžitého výstupu. Vliv hyperbarického prostředí na člověka i na růst rostlin, pokusný 3D tisk pod vodou, zkoumání efektivity pohybu pod hladinou a tak dále. Poznatků bude využito pro další hlavní cíl akce - experiment s maximálně soběstačnou stanicí pod hladinou,“ doplnil Souček.

Pokud vše vyjde, vystoupí na hladinu potápěči přesně za sedm dní. David Vondrášek je zkušený potápěč, který působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na Katedře technických a úpolových sportů jako vedoucí oddělení potápění.

V roce 2015 určil český rekord v době strávené pod vodou. Na dně lomu Slověnický mlýn, kam se nyní ponořil znovu, tehdy strávil pět dní, tedy více než 102 hodin. Nyní ho doplní kolega z fakulty Václav Gabriel. Zbytek týmu tvoří další zkušení potápěči.

„Podvodní kabina, habitat, je v současné době největší ‚keson‘, který kdy byl u nás postaven a dán do provozu. Její výška je přes šest metrů, průměr přes dva metry, výtlak pak zhruba 29 tun. Vejde se do ní naráz až osm potápěčů. Zařízení disponuje dvěma ložnicemi, do nichž se vstupuje ve střední části, trvalou výměnou vzduchu, přívodem elektrické energie, vnitřním a vnějším osvětlením, komunikačními a nouzovými prostředky,“ dodal Souček.