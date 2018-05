Herbicid rozfoukaný větrem na moravských vinicích spálil révu za miliony

Nejméně šest vinařství, která mají své vinice na Liščím vrchu v Březí, letos přijde o část úrody.

„Podle mých odhadů je zasažených deset až dvanáct hektarů vinic a k tomu dva hektary ovocných sadů. Poškození je viditelné na třiceti až padesáti procentech plochy,“ vypočítává místní vinař Jindřich Kadrnka.

Škodu zatím odhaduje jen v hrubých obrysech. Netuší totiž, jak dlouho bude trvat, než se réva vzpamatuje. Zda to bude pouze letošní poškození, nebo budou keře postupně odumírat a bude nutné je nahrazovat.

„Loni jsem z těchto vinohradů měl šest až sedm tisíc lahví vína. Dnes vypadá půlka vinice špatně. Takže škoda bude letos možná dvě stě tisíc korun. Kdybychom měli sečíst škodu všichni dohromady, mohou to být dva a půl až tři miliony,“ vypočítává.

Jak vážné poškození vinic je, se teprve ukáže. Vinaři totiž zatím nevědí, jakým herbicidem zemědělci kukuřici stříkali.

„Pokud to byl herbicid listový, starší listy uschnou a réva může znovu obrazit. Vyraší i spící očka, ovšem bez hroznů, takže na poškozených keřích letos nebude úroda,“ vysvětluje další poškozený vinař Petr Kern. „V případě kořenového herbicidu může být situace mnohem horší. Ten může zdecimovat celý keř,“ poznamenal.

Nic jsme nezanedbali, říká šéf zemědělců

Vinaři se teď snaží zachránit, co se dá. Ještě ve středu na všechny vinice aplikovali postřik, který stimuluje růst révy a napumpuje ji vitaminy, aby rychle zregenerovala.

„Jak to bude účinné, poznáme zhruba za čtrnáct dní. A to budeme moci také lépe určit rozsah škod. Zatím je to příliš krátká doba na to, aby herbicid plně zapůsobil. To, co vidíme, jsou pouze prvopočátky poškození,“ říká Josef Demela z Vinařství Mikrosvín, které má vinici poškozenou z třiceti procent.

Původcem škody je mikulovská firma Mikros-vín, která se věnuje polnímu hospodářství. I když má s poškozeným vinařstvím téměř shodný název, jsou to dvě zcela odlišné firmy.

Vedení společnosti Mikros-vín se rychle s vinaři sešlo, aby se dohodli na dalším postupu. „Je nám to líto, že se něco takového přihodilo. Nedá se ale hovořit o tom, že bychom něco zanedbali,“ říká šéf firmy Martin Kracík.

Odmítá, že by pracovníci byli vysláni stříkat kukuřici za větru. Vedení je podle něj naopak v kritické době odvolávalo na základnu. „Příroda si s námi nešťastně pohrála. Mohlo to fouknout po postříkání i během. To nejsme schopni říct, protože se to dělalo na několikrát,“ poznamenal Kracík, kterému podle jeho slov záleží na tom, aby se sousedícími vinaři měli dobré vztahy.

Tak tragicky jako vinaři škodu nevidí. „Věřím, že révě pomohou postřiky a že si rostlinky pomohou samy,“ dodal. S vinaři se dohodli, že si ponechají nějaký čas, aby přesně věděli, jak réva zareaguje. Pak budou znovu jednat o případné náhradě škody.

Podobný případ před 12 lety skončil měsíční krajinou

Podobné problémy nemají vinaři poprvé. Už loni herbicid zasáhl krajní řádky vinohradů. „Poškození ale bylo minimální. Do jisté míry je člověk benevolentní a ví, že se to může stát. Ale v takovém rozsahu jako letos už je to na pováženou,“ poznamenal vinař Kern.

Všichni zemědělci, kteří používají chemické postřiky, přitom musejí absolvovat povinná školení o tom, za jakých podmínek mohou látku aplikovat. „Pokud v silném větru pošlou na pole traktoristu, který ani na místě nedbá toho, jaká je situace, pak je to nedbalost,“ míní Kern.

Případ už řeší Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. O možném trestním oznámení ale vinaři zatím mluvit nechtějí.

Podobný případ si vinaři z Mikulovska pamatují z doby před dvanácti lety. „Rok se té vinici říkalo měsíční krajina. A réva se z toho dostávala další tři roky, kdy rostla maximálně do výšky 50 nebo 70 centimetrů,“ vypravuje Kadrnka.

Jako by ran, se kterými se vinaři potýkají v posledních letech, bylo málo. V loňském i předloňském roce se museli vyrovnávat s následky jarních mrazíků. Škody jen loni odhadli zhruba na půl miliardy korun. Další ztráty jim pak způsobují krádeže hroznů i čerstvě vysazených rostlin révy.

Před dvěma týdny zloděj ze země vytáhl víc než tisíc kusů odrůdy Pálava v Perné na Mikulovsku. „Sazenice již byly vysázené ve vinici, ale pachatel nelenil a vytahal je ze země. Škoda byla téměř 46 tisíc korun,“ popsala mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.