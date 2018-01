Postoloprty začnou vylepšovat centrum. Pomůže jim architekt Koucký

Radnice dům před časem odkoupila od soukromníka za 7,5 milionu korun a letos se pustí do první etapy rekonstrukce. V přízemí má sídlit pošta, v horních patrech budou byty.

„Máme již hotový projekt na rekonstrukci přízemních nebytových prostor, na jehož vzniku se podílela Česká pošta, se kterou jsme se dohodli, že by se tam přestěhovala. Rekonstrukce je naplánovaná podle jejich požadavků,“ uvedl starosta Zdeněk Pištora.

Radnice se chce do rekonstrukce přízemí za 2,3 milionu korun pustit letos na jaře, práce potrvají nejméně rok a v první polovině příštího roku by se měli poštovní úředníci do budovy přestěhovat.

V horních patrech historické budovy z 19. století vzniknou nadstandardní byty, v plánu je také oprava fasády.

„Nachází se tam čtyři bytové jednotky, na jejichž opravu je projektová dokumentace ve fázi přípravy. Chceme tam vybudovat nadstandardní bydlení a byty pronajímat,“ dodal Pištora.

Spolupracovat bude i architekt Roman Koucký

Nemá přitom obavu, že by o dražší bydlení v centru pětitisícového města nebyl v budoucnu zájem. A to i přesto, že v současné době není Mírové náměstí zrovna chloubou. To se má ale také změnit.

Město totiž společně s předním českým architektem Romanem Kouckým chystá jeho celkovou proměnu. Zásadním prvkem bude dlažba, která vyobrazí legendu o setkání knížete Oldřicha a pradleny Boženy.

„Projektová dokumentace je před dokončením, na jaře plánujeme další veřejnou prezentaci projektu a zastupitelstvo projedná jeho schválení,“ uvedl Pištola.

„Předpokládám, že to projde, je to jeden ze zásadních kroků, jak vylepšit vzhled centra města,“ dodal Pištora s tím, že se v dalších letech Postoloprty pustí do oprav i dalších městských domů na náměstí.

Odhadované náklady na rekonstrukci náměstí jsou třicet až čtyřicet milionů korun. Pokud zastupitelé záměr schválí, chce radnice soutěž na zhotovitele vyhlásit ještě letos na podzim před komunálními volbami.