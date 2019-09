V kauze zastupitelů Postoloprt kritizuje krajské zastupitelství znalce

Kauza se týká prodeje staršího domu, který odsouhlasili zastupitelé už v roce 2015. Podle policie a lounské státní zástupkyně Radky Pavlišové se deset komunálních politiků včetně starosty dopustilo přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, kdy škoda měla být půl milionu korun.

Po dvou letech dokazování před soudem byli všichni zproštěni obžaloby s tím, že se ničeho nezákonného nedopustili. Podle revizního posudku městu naopak vydělali 50 tisíc korun. O zproštění obžaloby soud požádala sama státní zástupkyně.

Starosta města Zdeněk Pištora následně podal podnět ke kárné žalobě na Radku Pavlišovou.

Vedoucí krajského státního zastupitelství Radim Kadlček šetření správnosti a zákonnosti postupu dozorové státní zástupkyně uzavřel s tím, že ačkoliv bylo stíhání a poté i žaloba nedůvodné, státní zástupkyně postupovala správně.

A naopak kritizuje práci znalce, který zpracoval posudek pro policii a na jehož závěrech byla postavena obžaloba.

Znalec přizvaný obhajobou předložil nekvalitní posudek

„Bohužel orgány činné v trestním řízení jsou ve svých zjištěních mnohdy odkázány na odborné kvality zapsaných soudních znalců, a pakliže jsou jejich výstupy po odborné stránce nekvalitní (avšak soudní znalec – odborník – trvá na jejich správnosti včetně použitých metod), je pro státní zástupce často obtížné vzhledem k pestrosti odborných oblastí, do kterých trestní řízení přesahuje, tato pochybení odhalit,“ cituje server Česká justice Radima Kadlčeka.

Nekvalitní posudek podle něj předložil i znalec přizvaný obhajobou. Obrátil se proto na předsedy příslušných krajských soudů, aby s oběma znalci zahájili řízení o odebrání znaleckého oprávnění.

Zdeněk Pištora se závěrem krajského zástupce nesouhlasí. „Ruka ruku myje a státní zástupce jiného státního nepotopí,“ nebere si servítky. S konstatováním, že za vše mohou znalci, se nechce smířit.

„Já když budu jako zastupitel prodávat městský majetek a nechám si udělat právní posouzení, které bude chybné, a já to prodám, tak já za to budu popotahován. A když se to stane státní zástupkyni, tak se nad tím mávne rukou? Takto si to já nepředstavuji, a to zvláště v případě, kdy jsem na chyby v posudku upozorňoval od začátku,“ štve starostu.

Ministryně spravedlnosti zvažuje podání kárné žaloby

Své výtky ke stanovisku krajského státního zástupce proto poslal ministryni spravedlnosti. Marie Benešová má o práci státních zástupců v tomto případě pochybnosti a podle České justice sama zvažuje podání kárné žaloby na Pavlišovou.

Případem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Trestní oznámení na dva vyšetřovatele a jejich nadřízené podal poslanec Pavel Růžička, jeden z původně obžalovaných. „Byl jsem v této věci u výslechů. Stále to šetří,“ uvádí Růžička.

Ani on se závěrem krajského státního zástupce nesouhlasí a připomněl, že i on na chyby v posudku, který si nechala zpracovat policie, od začátku poukázal, čehož si byla státní zástupkyně vědoma.

Zproštění politici navíc požadují po státu omluvu a odškodnění v řádu milionů korun.