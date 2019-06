Obviněný poslanec žene policisty před inspekci. Nepostupovali čestně, říká

Šlo o prodej městského domu za cenu, která byla podle obžaloby podhodnocená a město poškodila.

Okresní soud nedávno Růžičkovy kolegy ze zastupitelstva obžaloby zprostil. V jeho případě soud projednávání pozastavil kvůli poslanecké imunitě, obžaloby tak zatím zbaven nebyl.

Zproštění zastupitelé teď požadují po státu omluvu a odškodnění v řádu milionů korun za poškození dobrého jména. Pavel Růžička žene k odpovědnosti přímo policisty.

„Rozhodl jsem se k tomu poté, co ve zprošťujícím rozsudku kolegů byl zpochybněn znalecký posudek. Policie má postupovat čestně a podle zákonů, což se v našem případu nestalo,“ uvedl politik.

Růžičkovi vadí postup policejního vyšetřovatele a jeho nadřízeného. Podnět k prověření, zda nedošlo ke zneužití pravomoci úřední osoby či maření úkolů úřední osoby z nedbalosti, podal na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).

„Nechali úmyslně zpracovat znalecký posudek na částku 1 502 840 korun, aby obviněné poškodili (dům byl nejprve nabízen za 1,6 milionu, poté, co nebyli zájemci, byl po letech prodán zhruba za milion – pozn. red.),“ stojí mimo jiné v dokumentu, který má MF DNES k dispozici.

„Vše domluvili se znalcem, který exkluzivně pro oddělení hospodářské kriminality Louny dlouhodobě zpracovává znalecké posudky na předem domluvenou cenu, která bude vhodná pro zahájení trestního stíhání,“ píše se dále v dokumentu, který má MF DNES k dispozici.

Všichni obvinění upozorňovali, že je posudek chybný

Pochybením bylo podle Růžičky i to, že vyšetřovatel nebral v potaz, když všichni obvinění upozorňovali, že je posudek chybný. Není to prvně, co se na GIBS v této kauze obrací. V prvních dvou ale inspekce pochybení neshledala.

Podle serveru Česká justice teď nicméně ministryně spravedlnosti Marie Benešová zvažuje podání kárné žaloby na dozorující státní zástupkyni. To říká i Růžička. „S nejvyšší pravděpodobností tak učiní,“ uvedl.

Státní zástupkyně Radka Pavlišová si za svými kroky stojí. „Paní ministryně má právo podat kárnou žalobu, pokud tak učiní, budu se samozřejmě bránit, neboť jsem přesvědčena, že jsem postupovala v souladu se zákonem,“ sdělila.

Revizní posudek ukázal, že zastupitelé město nepoškodili

Soud zastupitele zprostil obžaloby poté, co si nechal vypracovat revizní posudek, který ukázal, že město nepoškodili. Podle Pavlišové ale není v možnostech policejního orgánu předvídat, zda znalec, z jehož závěrů vychází, použije, či nepoužije špatnou metodu.

„Ostatně nejen znalec přibraný v přípravném řízení podal nekvalitní posudek, i znalec obhajoby pochybil a nebyl schopen své závěry při výslechu v hlavním líčení obhájit, jak v revizním posudku konstatoval revizní znalec,“ poukázala.

Při rozhodování, zda obžalobu k soudu podá, prý nemohla postupovat jinak.

„Policejní orgán v této věci konal, protože zastupitelé při stanovení kupní ceny prodávané nemovitosti vycházeli z požadavku jediné zájemkyně, aniž by jí navrženou cenu jakkoli ověřili, a bez dalšího se spokojili s kupní cenou, kterou dle svých možností navrhla kupující,“ doplňuje Pavlišová s tím, že shoda o prodeji nebyla ani v zastupitelstvu.

„V takové důkazní situaci, kdy v přípravném řízení existovaly zjevné pochybnosti, zda město získalo skutečně odpovídající peněžní prostředky, nezbylo než podat obžalobu, neboť mou povinností státního zástupce je ochrana veřejného majetku,“ dodala.