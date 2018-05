Postoloprtské slavnosti aneb Od praotce Čecha po tatíčka Masaryka

Program:

12.00 historický průvod městem (od nádraží ČD do zámecké zahrady)

Hudební pódium v předzámčí

13.00 - 19.00

Lazareth

Revival Čechomor, Olympic, Nohavica, Schelinger, Nedvědi, Křesťan, Elán, Mňága a Žďorp, Katapult, Divokej Bill...

Velké pódium

12.45 zahájení - starosta města, Zdeněk Pištora, a osobní tajemník TGM 12.55 Antonín Schenk, osobní tajemník TGM, vzpomíná 13.00 Pověst o Svatoplukovi - skupina historického šermu Vítkovci 13.30 dobová hudba - Musica Canora 14.00 historický šerm - Fedrfechtýři 14.30 Antonín Schenk, osobní tajemník TGM, vzpomíná 14.34 letové ukázky sokolnictví - skupina Teir 15.05 dobový tanec - Srdcové eso 15.20 šermířský turnaj se zapojením dětí - SHŠ Bohemia Fenix 15.50 Ze života landsknechtů - Fedrfechtýři, šerm 16.20 dobová hudba - Musica Canora 16.50 letové ukázky sokolnictví - skupina Teir 17.20 dobový tanec - Srdcové eso 17.35 Antonín Schenk, osobní tajemník TGM, vzpomíná 17.40 Souboj aneb Z časů Marie Terezie - SHŠ Vítkovci 19.00

C&K Vocal

- legenda československého rocku 21.00

Sabina Křováková s kapelou ,

vítězka SuperStar, 22.00

Slavnostní ohňostroj

23.00

Red Hot Čili Pepa - rockový revival z Loun

Dětská scéna „u domečku“

13.00 Když hvězdičky tančí - vystoupení MŠ Postoloprty 13.15 Postoloprtské superstars - hudebně taneční program ZUŠ Postoloprty 14.15 Vlk a ovce běží s kopce - veselá pohádka Divadla Krabice Teplice 15.10 Kouzelnická show - Jan Komberec 16.00 Mrkvoman - pohádka o superhrdinovi Divadla Krabice Teplice 17.00 Kuchař klaun Fíla - žonglérské vystoupení 17.30 Písničky z krabičky - hudebně zábavný pořad DS Klouzák + Gabriela La Foley (UK) (mezi jednotlivými pořady soutěže a průvodní program DS Klouzák, škola malování na obličej, pohádková soutěžní stanoviště...) 18.30 Kočkuzblajs - koncert domácí rockové kapely Dále mimo pódia jízdy na koních pro děti, expozice Modelářského klubu Postoloprty v předzámčí, mnoho atrakcí, prodejní a výstavní stánky v zahradě i na náměstí, ve 22.00 ohňostroj střílený z chmelnice pod zámeckou zahradou.



Vstupné (do vnitřní zahrady): 80 Kč, děti a důchodci 40 Kč, děti do 3 let zdarma