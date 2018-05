Nejostudnějším místem Brna je podle čtenářů oprýskaná pošta u nádraží

Populární páternoster se dostal i do průvodců Na nevzhledném vnějšku poštovní budovy u brněnského nádraží se shodnou snad všichni. Co se týče interiérů, už tak jednotný názor nemají. Plusové body přidává hlavně specialita u vchodu – páternoster. Právě mechanismus oběžného výtahu – kabiny jako kuličky růžence na provázku, spojeného pro křesťany s modlitbou otčenáš neboli latinsky Pater noster – dal unikátnímu zařízení jméno. Zákazníci pošty do něj za jízdy nastupovali a vystupovali od počátku 40. let 20. století. Tyto výtahy by se v Brně daly spočítat na prstech jedné ruky. Jeden je v magistrátní budově na Malinovského náměstí, další pak na Fakultě strojního inženýrství VUT. Tím výčet páternosterů v Brně i celém Jihomoravském kraji končí. V Česku jich funguje zhruba padesát. A poštovní páternoster mezi ně už patřit nemusel. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu jej Česká pošta v roce 2004 uzavřela a nefunkční zůstal několik let. S památkáři se nakonec podařilo vyjednat obnovu, znovu se rozjel před pěti lety. „Dnes tyto výtahy lidé často chápou jako atrakci. Třeba Japonci už je mají v průvodcích,“ podotkl David Kabele, který se tématu věnuje a provozuje webové stránky paternoster.archii.cz.