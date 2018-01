Posledních šest volných míst nabízí nová třída Mateřské školy v Kokoníně

„Pokud se rodiče chtějí vrátit znovu do práce a potřebují již od ledna 2018 umístit své dítě do školky, pak je možné využít novou kapacitu Mateřské školy v Kokoníně. Další možností jsou soukromá zařízení, která v Jablonci poskytují výchovně vzdělávací služby pro předškolní děti,“ připomíná Zuzana Brodská z oddělení školství, kultury a sportu s tím, že na pobyt v soukromých zařízeních město již od roku 2014 přispívá dvouletým a starším dětem 1000 Kč za měsíc. „Příspěvek mohou rodiče využít při splnění několika podmínek, jako je trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou nebo měsíční docházka dítěte minimálně 80 hodin. Oba rodiče také musí být zaměstnaní,“ dodává Brodská.

Od září 2017 se pro některé rodiče zvýšila měsíční podpora dokonce na 1500 korun. „Ta je určená dětem, kterým k 1. září 2017 bylo 2,5 roku a nebyly přijaté do MŠ zřizované městem nebo se do města přistěhovaly až v průběhu léta či podzimu,“ vysvětluje zvýšený finanční příspěvek Zuzana Brodská. Podle jejích slov jsou soukromá zařízení vzhledem k rodinnému prostředí, individuálnímu přístupu a menšímu kolektivu vhodnou alternativou pro děti dvouleté nebo pro ty, které by si ve velkém kolektivu městských školek obtížněji zvykaly.