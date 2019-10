Poslední aristokratka míří do kin, filmaři měli na zámku zakázané orgie

Evžen Boček je už sedmnáct let pevně spjatý se zámkem v Miloticích na Hodonínsku, jako nejdéle sloužící kastelán v Česku na něm také bydlí. A z letitých zámeckých zkušeností čerpá nápady i pro své knihy.

Příběh aristokratky Marie do filmové podoby přetvořil Jiří Vejdělek, který se ujal i režie snímku.

„Román jsem našel před lety v jednom knihkupectví, hned jsem si říkal, že by z toho mohla být dobrá komedie. Tak jsem se začal zajímat o práva,“ vzpomíná Vejdělek.

Jenže práva už byla prodaná. Tvůrce úspěšných komedií Ženy v pokušení či Muži v naději měl však štěstí, nakonec ho totiž oslovili producenti Ondřej Zima a Silvie Michajlova a domluvili se na spolupráci.

„Když jsem Poslední aristokratku psal, tak jsem ani netušil, nedoufal, že knížka vůbec vyjde. A když jsem se dozvěděl, že například hospodyni paní Tichou hraje Eliška Balzerová, byl jsem vyloženě nadšený,“ podotýká Boček.

Hlavně, ať je to zábavné, nabádal kastelán

Práci na scénáři i celé výpravě filmu vzal Vejdělek od podlahy. Aby na plátně vykreslil příběhový zámek Kostku tak jako Boček, objel se štábem hned pět zámků na Moravě i v Čechách.

Využil i Bočkův domov v Miloticích, jenž štábu sloužil vůbec nejdéle a natáčela se tam většina scén.

„Jediné, co si pan Boček vyhrazoval, bylo chování v kapli. Když se před časem dozvěděl, že to budu točit já, zjišťoval si, co jsem zač. A upozorňoval mě, aby tu nedocházelo během natáčení k nějakým sexuálním orgiím,“ směje se režisér.

K tomu měl kastelán ještě jeden zásadní požadavek. „Nekladl jsem si žádné podmínky na natáčení. Říkal jsem jim, dělejte si s tím, co chcete. Hlavně prosím vás, ať je to zábavné a vtipné, abych se jako divák, když přijdu do kina, u toho bavil a smál. Abych neodcházel v depresi nebo naštvaný,“ podotýká.

Jestli se o kvalitě filmového humoru přesvědčí už při brněnské předpremiéře, ještě není jasné. Ačkoli se do Brna chystá, už dříve se nechal slyšet, že by nejraději film viděl v rodném Kyjově. Tamní kino uvede snímek hned v pátek, ostatní budou šlechtickou komedii promítat až od čtvrtka 24. října.

Režisér se bál o herce kvůli zimě

V hlavní roli mladé aristokratky Marie se divákům představí Yvona Stolařová, jež se kvůli roli učila jezdit na koni. Její rodiče si zahráli ostřílení Hynek Čermák a Tatiana Dyková.

Roli kastelána, který podle Bočkových slov není jeho vlastním obrazem, přidělil Vejdělek Martinu Pechlátovi. A jako hypochondrického zahradníka mohou diváci sledovat Pavla Lišku.

Herci a štáb se museli vypořádat s několika nečekanými situacemi. Při natáčení večerní scény se bez varování zřítil lustr, natáčení komplikovala také zima.

„Na zámcích se nedá topit, aby to neponičilo obrazy a starožitný nábytek, takže jsme měli několik týdnů studený odchov. Bál jsem se o štáb i o herce. Ale to kouzlo zámků stojí opravdu za to,“ hodnotí Vejdělek.

O kostýmy se postarala Katarína Hollá, titulní píseň k filmu nahrála slovenská skupina No Name.