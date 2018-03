Poslanec Bláha přirovnal Ondráčka k Horákové. Pobouřil politické vězně

Dění kolem komunisty Zdeňka Ondráčka a jeho krátkého působení na postu předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) glosoval Bláha před vstupem do jednacího sálu poslanců.

A těžce jím urazil všechny, kterým komunistický režim ubližoval, vzal jim živnosti a dokonce mnohé dovedl až na popraviště ve vykonstruovaných procesech.

„Já vám řeknu, jak to cítím. Jestliže tu chceme nové procesy jako s paní Horákovou nebo s lidmi, s továrníky, kteří byli vyhánění z továren, a bylo všelidové hlasování a byla všelidová podpora, tak dělejme to, co děláme. Opravdu hon na čarodějnice a veřejné odsouzení jednoho člověka. Tak to dělejme a chováme se stejně jako ti komunisti a to já nechci,“ řekl poslanec Jiří Bláha na diktafon redaktorky zpravodajského serveru Aktuálně.cz.

Je to plivnutí do tváře, míní Farský

„Přirovnat Ondráčka k Miladě Horákové bylo už za všemi hranicemi. Je to plivnutí do tváře všem lidem, které komunisté pozabíjeli nebo vyhnali z republiky. Že něco takového zazní z úst podnikatele a živnostníka, je pro mě nepochopitelné,“ komentoval výrok poslanec za STAN Jan Farský.

Poukázal na to, že Jiří Bláha patřil k největším zastáncům Ondráčka. Zmíněný výrok podle poslance Farského předčil i Bláhovu nedávnou obhajobu života v komunistickém Československu.

„Ta proměna, z mého pohledu úspěšného podnikatele, je po pár měsících ve Sněmovně šílená,“ myslí si Farský.

Bláha prý chtěl vyprovokovat diskusi

Jiří Bláha se hájí tím, že jeho výrok je vytržený z kontextu. Srovnával prý jen symboly. „Chtěl jsem vyprovokovat diskusi,“ tvrdí Bláha.

„Neobhajuji ani komunistický režim, ani nezpochybňuji zločiny komunismu. Chtěl jsem jen říct, že se od té doby nic nezměnilo. Místo toho, abychom se přestali rozdělovat a kastovat, říkat - ty jsi tehdy dělal to a to, zkrátka se chovali jinak než komunisté, chováme se stejně,“ snažil se ve středu Bláha vysvětlit svá úterní slova.

To, že Zdeněk Ondráček jako člen Veřejné bezpečnosti potlačoval protirežimní demonstrace v roce 1989, mu nevadí. „Chtěl být policajt a sloužit státu. Měli bychom si vážit všech, co chtějí sloužit státu. Přitom si teď zažívá peklo. Dnes jezdí čeští vojáci na mise. Nemůže se stát, že za třicet let budou mít jejich děti problémy?“ dodal Bláha.

Kardinální nehoráznost, zní od Konfederace politických vězňů

„Srovnání je kardinální nehoráznost. Přirovnávat to k padesátým letům, nemá obdoby,“ reagoval na Bláhova slova místopředseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek.

„Panu Ondráčkovi se nic neděje a ani se mu nic dít nebude. Jenom bude odstaven od místa, které by neměl zastávat, protože komunistická strana byla zákonem prohlášena za zločineckou organizaci a KSČM je ideovou pokračovatelkou,“ upozornil Leo Žídek.

Jan Slowiak před lety spoluzakládal s Jiřím Bláhou basketbalový klub Kondoři Liberec. Po poslancově výroku si údajně v Bláhových prodejnách už nekoupí ani rohlík.

„Skutečně by mi tam nechutnalo,“ prohlásil předseda Basketbalového klubu Kondoři Liberec Slowiak.

„Je šokující, že někdo může tohle porovnávat. Na jedné straně Miladu Horákovou, která byla mučená a popravená v zinscenovaném procesu, aniž cokoliv udělala. A na druhé straně pana Ondráčka, který tloukl lidi, nikdy se za to neomluvil a nebyl za to nikdy perzekuovaný. Musím říct, že se mi zastavuje rozum, když je něco takového schopen poslanec za ANO vůbec vyslovit,“ zhodnotil Jan Slowiak.