Žena vtrhla do cizího bytu, házela nádobím a u dveří stavěla barikádu

Událost se stala v polovině loňského listopadu, policie o ní informovala až nyní v souvislosti se zahájením trestního stíhání jednatřicetileté ženy z Příbrami.

„Ta tehdy pozdě v noci vnikla do domu, na chodbě dělala velký hluk, kopala do zdí a do dveří. Jedna z nájemnic otevřela dveře a zeptala se ženy, co se děje a zda nepotřebuje pomoct. Toho dotyčná využila, dveřmi odstrčila nájemnici, která upadla na zem, a poté vnikla do jejího bytu,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Pak už se obyvatelka bytu nestačila divit. Nepříčetná a zmatená žena jí začala z kuchyňské linky vyhazovat nádobí a nábytek začala nosit ke dveřím, které se chystala zabarikádovat, aby se nikdo nedostal dovnitř.

„Do zařízení bytu kopala a bouchala a zakrvácenou rukou sahala na zdi a nábytek. Na výzvy nájemnice, aby byt opustila, však nereagovala. Poté otevřela okno a sedla si na parapet,“ uvedla mluvčí.

Zoufalé nájemnici, které vznikla sedmitisícová škoda, nezbylo nic jiného než zavolat policii.

Hlídce se pak podařilo podivínku uklidnit a dostat ji dolů z okna. Policisté ji pak převezli do lékařského zařízení, kde byla hospitalizována.

Podle všeho ale žena není duševně nemocná a za svůj čin je plně odpovědná. Kriminalisté ji totiž obvinili z porušování domovní svobody a z poškození cizí věci, za což jí hrozí až tři roky vězení.