Z bývalé vojenské věznice v Žatci vznikne obytný dům se startovacími byty

„Díky záměru by se našlo využití pro prázdnou budovu, mladí lidé by dostali možnost nájemního bydlení, než si zajistí svůj větší byt, a navíc by stavba propojila pro pěší prostor budoucí divadelní zahrady s ulicí Obránců míru,“ uvedl mluvčí radnice Tomáš Kassal.

Využití opuštěné budovy město řeší řadu let, několikrát byla v nabídce na prodej, myšlenka přebudovat objekt na bydlení vznikla letos na jaře.

„V prvním patře počítáme s jedním bytem velikosti 2+kk a třemi byty 1+kk místo bývalých cel. Druhé patro by mělo stejnou dispozici. V podkroví budou dva ateliérové byty,“ popsal rozmístění bytů architekt Libor Habanec.

Studie navrhuje v přízemí vybudování kavárny, není to ale závazné. Prostor je univerzální a lze jej využít i jinak než coby kavárnu.

„Cílem je oživit i prostor v okolí tohoto objektu, přilákat občany a návštěvníky města do historické části města,“ řekla vedoucí žateckého odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

„Budeme se snažit na rekonstrukci využít vhodný dotační program. Další přípravné práce na projektu navrhneme a předložíme zastupitelům ke schválení v rámci investičního plánu roku 2020,“ dodala Mazánková.

Kdy se budova bude rekonstruovat a kolik bude stát, však zatím nelze přesně určit.